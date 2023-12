Brunori segna un gol pazzesco durante Parma-Palermo: alza la testa e tira da centrocampo Matteo Brunori ha reso indimenticabile questo pomeriggio di Serie B segnando un gol pazzesco durante Parma-Palermo. L’attaccante rosanero fa gol calciando direttamente da centrocampo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Matteo Brunori ha reso indimenticabile questo pomeriggio di Serie B. Parma-Palermo è la sfida che i padroni di casa erano chiamati a vincere per conquistare tre punti fondamentali per la vetta della classifica. La sconfitta del Venezia a Cremona di ieri è un match ball importante per gli emiliani affinché potessero sfruttare nel migliore dei modi questo stop dei veneti. E invece dall'altra parte la squadra di Pecchia si è ritrovata un Brunori versione goleador capace di segnare una rete pazzesca proprio dopo 2 minuti dall'inizio della partita.

L'attaccante dei rosanero non segnava da fine ottobre, da quel rigore messo a segno al Lecco. La sua sterilità in zona gola aveva fortemente preoccupato l'ambiente palermitano. Ma proprio in una delle gare più importante di questo girone d'andata, ovvero contro un Parma lanciatissimo verso la Serie A, Brunori ha deciso di essere protagonista. Coulibaly dopo 2 minuti recupera un pallone a centrocampo e lo serve a Brunori che da centrocampo non ci pensa su due volte e mette in rete con un mancino morbido la sfera che finisce alle spalle di Chichizola.

Il pubblico del Tardini non può credere ai suoi occhi. Anche gli stessi compagni di squadra di Brunori sono rimasti senza parole di fronte a quella prodezza. Brunori ha giusto alzato un attimo la testa prima di mettere a segno di sinistro, con un pallonetto pazzesco la rete del momentaneo 1-0. Un gol che ricorda molto quelli realizzati da Fabio Quagliarella che era solito esibirsi in prodezze di questo tipo. Non contento l'attaccante del Palermo si è poi ripetuto poco dopo portando addirittura il risultato sullo 0-2.

Brunori raccoglie al meglio un assist da sinistra e prende la palla fuori dall'area di rigore. Anche in questo caso l'attaccante del Palermo dà un rapido sguardo alla porta del Parma prima di calciare un destro a giro assolutamente fenomenale che vale il raddoppio della squadra siciliana. Il Palermo in questo modo sta chiudendo la prima frazione con questo doppio vantaggio che la potrebbe vedere al settimo posto con 27 punti lasciando nella parte alta della classifica ben 5 squadre in 4 punti: Venezia, Parma, Catanzaro, Cremonese e Como.