Bruno Guimaraes in isolamento a causa un’infezione: “Mi è stato confermato che ho gli orecchioni”

Tra i protagonisti del mercato in Premier League c'è sicuramente Bruno Guimaraes, ma l'assenza nell'ultima partita contro il Newcastle non è dovuta a voci di mercato o un possibile addio: aò ritorno dalla trasferta di Champions contro il Barcellona il centrocampista ha cominciato a sentirsi male e una volta tornato a casa è stato messo in isolamento per un caso di parotite, un'infezione virale molto contagiosa meglio conosciuta come orecchioni.

La mancata presenza tra i convocati aveva fatto nascere qualche dubbio sul suo futuro, ma lo stesso brasiliano sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza su quanto sta succedendo. Dovrà restare in isolamento ancora per qualche giorno in attesa della guarigione, poi tornerà gradualmente ad allenarsi anche se per ora non c'è ancora una data per il suo rientro in campo.

Il messaggio pubblicato da Bruno Guimaraes su Instagram

Cosa è successo a Bruno Guimaraes

Nessun infortunio ma soprattutto nessun caso di mercato. Il centrocampista del Newcastle è rimasto a casa nel derby contro il Newcastle a causa di un'infezione contagiosa che lo ha costretto a restare in isolamento. Tutto è cominciato dopo il ritorno da Barcellona, quando Bruno Guimaraes ha chiamato il medico perché non si sentiva in forma: "L'unico motivo per cui non sono allo stadio di Newcastle è che, dopo il volo di ritorno da Barcellona, ​​ho notato che avevo il viso gonfio e ho pensato di avere una reazione allergica. Ma il giorno dopo, quando mi sono svegliato, ho capito che era molto più di quello. Ho mandato una foto al medico e lui è venuto a visitarmi".

Non si trattava di una reazione allergica, come aveva pensato all'inizio, ma di un caso di orecchioni. Si tratta di un'infezione particolarmente contagiosa che lo ha costretto a restare in isolamento: "Mi è stato confermato che ho gli orecchioni e devo rimanere in isolamento per 5 giorni ed evitare attività fisiche ancora per un po'". Non c'è ancora una data per il rientro, perché tutto dipenderà da quando guarirà dall'infezione e, anche una volta passata, non potrà tornare immediatamente ad allenarsi ma dovrà seguire un periodo di convalescenza.