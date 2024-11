video suggerito

Bruno Fernandes soccorre un passeggero sull’aereo per Lisbona: era svenuto davanti ai suoi occhi Bruno Fernandes protagonista di un episodio curioso sul volo che stava portando lui e Diogo Dalot a Lisbona. Il giocatore del Manchester United ha prestato soccorso a un uomo che era svenuto davanti a lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Bruno Fernandes sarò protagonista in Nations League tra due giorni nella sfida che il suo Portogallo giocherà contro la Polonia. Il fantasista e capitano del Manchester United, proprio mentre era in viaggio con un aereo in direzione Lisbona è stato in primo piano per un episodio accaduto in volo. Il giocatore infatti, secondo quanto riferisce The Guardian riportando il racconto di una testimone, è stato elogiato per aver prestato soccorso a un passeggero vittima di un malore. Il pronto intervento del portoghese ha reso possibile l'arrivo degli steward a bordo.

Susanna Lawson di Manchester era seduta nella fila subito dietro Fernandes sul loro volo easyJet per Lisbona e ha assistito al momento in cui il centrocampista ha prestato soccorso a un uomo che sembrava essere svenuto. La donna ha riferito che Fernandes ha chiamato aiuto restando con l'uomo per qualche minuto prima che gli assistenti di volo si occupassero del passeggero. "A un certo punto del volo, Bruno si è alzato e si è diretto verso il retro, presumibilmente in bagno e dopo un paio di minuti, abbiamo sentito: ‘Ho bisogno di aiuto'".

Bruno Fernandes in azione col Portogallo.

La donna spiega nel dettaglio cosa sia accaduto in quei concitati momenti: "Ci siamo girati e Bruno era lì con un signore – spiega -. Gli altri steward sono corsi su per l'aereo per aiutare e fortunatamente c'era un posto libero proprio in fondo, così hanno fatto sedere l'uomo mentre Bruno è rimasto con lui, per cinque o 10 minuti". Il gesto di Bruno Fernandes è stato subito notato da tutti i presenti che non hanno potuto far altro che apprezzare la cura del calciatore nel cercare di aiutare quell'uomo senza sottrarsi minimamente nel momento del bisogno.

Diogo Dalot in compagni di Bruno Fernandes sull'aereo

"Non si è scomposto e gli assistenti di volo anche grazie al suo intervento hanno semplicemente chiamato aiuto e l'aiuto è arrivato". Poco dopo l'atterraggio in Portogallo, la donna avrebbe poi incontrato Fernandes e il suo compagno di squadra del Manchester United, Diogo Dalot, anche lui sull'aereo, ringraziandolo per aver aiutato il passeggero. Ora il portoghese sarà chiamato a rispondere alla convocazione della Nazionale prima di tuffarsi di nuovo ai Red Devils dove troverà il connazionale Amorim come nuovo allenatore.