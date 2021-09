“Bruno Fernandes ha sbagliato apposta il rigore, Ronaldo è coinvolto”: folle teoria del complotto Cristiano Ronaldo vive il suo primo momento di difficoltà assieme al suo Manchester United dopo il ritorno a Old Trafford: i Red Devils sono reduci da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite e non si sono ancora spente le polemiche dopo il calcio di rigore tirato alle stelle da Bruno Fernandes e che secondo molti avrebbe dovuto calciare Cristiano Ronaldo. Eppure c’è chi ritiene che i due fossero d’accordo: spunta un video con milioni di visualizzazioni.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester United si lecca le ferite dopo il rocambolesco finale di partita di sabato scorso, quando i Red Devils sono stati battuti in casa dall'Aston Villa per 1-0, perdendo la vetta della classifica della Premier League. Gli uomini di Solskjaer hanno avuto la possibilità di pareggiare in pieno recupero, ma Bruno Fernandes al 93′ ha calciato altissimo un rigore che in molti pensavano avrebbe tirato Cristiano Ronaldo, cecchino designato al Real Madrid ed alla Juventus, oltre che in Nazionale dove pure divide il campo con Fernandes.

Ed invece, nonostante la presenza incombente alle sue spalle di un CR7 che pareva desideroso di andare lui sul dischetto, il centrocampista ex Udinese e Samp lo ha ignorato, non si è mai voltato e poi ha spedito il pallone in curva. Nel dopo partita sono seguite roventi polemiche che hanno investito Ole Gunnar Solskjaer, che ha confermato di aver indicato lui prima del match chi avrebbe dovuto tirare un eventuale rigore. Dal canto suo, il 27enne centrocampista – che aveva realizzato 22 degli ultimi 23 rigori tirati – si è scusato per l'errore con un accorato post su Instagram.

Tuttavia, nelle ore successive, tra i tifosi dello United ha preso a circolare anche un'altra verità. Una versione dei fatti completamente diversa da quella che è sembrata vedere a tutti in mondovisione, una trama complottista che scompone e ricostruisce gli eventi passati davanti ai nostri occhi, dando vita ad una sceneggiatura apparentemente assurda: Bruno Fernandes avrebbe sbagliato apposta il calcio di rigore, col beneplacito di Cristiano Ronaldo, con il segreto obiettivo di far esonerare Solskjaer, non ritenuto all'altezza di poter condurre la squadra ai massimi traguardi.

Una cospirazione folle, eppure abbastanza suggestiva da fare venire dubbi a più di un sostenitore dei Red Devils: il video che ‘svela' l'intrigo ad ora è stato visto da ben 7 milioni di persone. "Non è stato un incidente", è l'incipit. Le immagini mostrano, con un sottofondo musicale degno di un thriller, Bruno Fernandes calciare il pallone altissimo e poi ricevere una pacca da Ronaldo, gesto che viene interpretato come un "ben fatto". Il video spiega che una scena identica, con uguali motivazioni dei protagonisti, si era già vista sui campi della Premier League. A quel punto viene mostrato Steven Gerrard sparare a sua volta alto sopra la traversa un rigore che costò non soltanto la sconfitta al Liverpool contro il Blackburn nel gennaio del 2011, ma anche la panchina di Roy Hodgson, esonerato dopo quel match.

Un errore che molti tifosi dei Reds ritennero all'epoca volontario, con lo stesso presunto scopo di far cacciare il manager inviso della squadra. Adesso – secondo la fervida immaginazione di qualcuno – la storia sembrerebbe ripetersi. Non si vede tuttavia un motivo valido per cui Bruno Fernandes, eletto a perno del Manchester United da Solskjaer, dovrebbe partecipare ad un complotto per farlo fuori, peraltro assieme a Ronaldo che dell'attuale tecnico è stato compagno proprio in maglia Red Devils. Intanto mercoledì tutti i protagonisti della vicenda sono attesi dal secondo match del girone di Champions League, a Old Trafford contro il Villarreal: un appuntamento da non fallire, dopo la clamorosa sconfitta nella prima partita in casa dello Young Boys, a meno di non voler dare altro materiale per i complottisti…