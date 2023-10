Brozovic osannato dai tifosi dell’Al Nassr con una coreografia stratosferica: Ronaldo resta stupito Marcelo Brozovic è stato il protagonista della coreografia preparata dai tifosi dell’Al Nassr e interamente dedicata al centrocampista ex Inter. Cristiano Ronaldo resta stupito in campo mentre la guarda.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è in questo momenti in campo per il match di campionato della Saudi Pro League contro Abha. Un impegno importante che in caso di vittoria consentirebbe alla squadra saudita di proseguire il suo percorso in vetta alla classifica. Il portoghese è chiaramente sempre uno degli osservati speciali della squadra, una star tra i primi top player che dall'Europa ha accettato la sfida dell'Arabia Saudita prima di coinvolgere tanti altri nell'arco di tutta la scorsa estate. Ebbene oggi però i riflettori si sono per un attimo spenti su di lui.

Il pubblico dell'Al Nassr infatti ha sorpreso giocatori e pubblico da casa con una coreografia straordinaria. Improvvisamente sulla tribuna che si affaccia sul rettangolo verde, poco prima del fischio d'inizio della partita, i sostenitori presenti sugli spalti hanno alzato dei cartelloni e una scritta su sfondo giallo. "Boom" si legge nella splendida scenografia preparata dedicata interamente a Marcelo Brozovic. Un omaggio da brividi che ha lasciato senza parole anche lo stesso ex centrocampista dell'Inter.

La scritta è un riferimento al tatuaggio di una bomba che il croato ha sulla parta sinistra del collo. Il centrocampista ex dei nerazzurri è infatti uno dei giocatori che ha maggiormente stupito, tra i nuovi acquisti estivi, per costanza, professionalità e tecnica. Un motorino instancabile che in Serie A abbiamo ammirato per diverse stagioni capace di contribuire in maniera netta allo slancio della squadra di Simone Inzaghi nel post scudetto di Antonio Conte. Brozovic fa un sorriso, quasi è imbarazzato da quell'affetto, e si gira applaudendo tutto lo stadio.

Leggi anche Van Gogh in Champions League: la coreografia dei tifosi della Stella Rossa è favolosa

È stupito da questa dimostrazione, forse inaspettata, nei suoi confronti. Non è il top player della squadra da essere paragonato a Cristiano Ronaldo e di certo non si aspettava mai di poter ricevere una tale accoglienza dal pubblico saudita prima della partita. Entusiasmo da parte dei tifosi dell'Al Nassr che hanno sorpreso anche lo stesso Ronaldo che con un sorriso di circostanza stampato sul volto ha osservato, insieme a Talisca, così avessero riservato i sostenitori arabi nei confronti del centrocampista. Per una volta non è lui al centro del mondo…