video suggerito

Brividi in diretta TV: Lautaro in lacrime non riesce a parlare, Fabio Caressa commosso Lautaro Martinez è crollato in lacrime in diretta TV alla vigilia della finale di Champions League tra Inter e PSG: troppo forte l’emozione per il video mostratogli sugli schermi di Sky. Commosso anche Fabio Caressa in collegamento. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momento molto emozionante in diretta TV sugli schermi di Sky: Lautaro Martinez è crollato in lacrime non riuscendo più a parlare, mentre Fabio Caressa era visibilmente commosso. È accaduto durante il collegamento col capitano dell'Inter dallo stadio di Monaco di Baviera dove sabato sera la squadra nerazzurra giocherà la finale di Champions League contro il PSG: dallo studio hanno mandato in onda un video contenente i bellissimi messaggi da parte della famiglia di Lautaro. Parole di amore incondizionato e anche di orgoglio per quello che è riuscito a raggiungere il ‘Toro', parole che hanno toccato le corde più nascoste del suo animo.

Il video della famiglia di Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter crolla

Sullo schermo sono passate le immagini della moglie Agustina, dei figli Nina e Tomas, del padre, dei fratelli e infine della madre. "Ti amo con tutta la mia anima", ha detto mamma Karina, chiudendo il filmato. Lautaro, rimasto colpito, ha provato faticosamente a esprimere con le parole quello che aveva dentro: "È difficile parlare, però sono loro sempre quelli che stanno dietro di me, che mi spingono a non mollare mai… Li voglio ringraziare e dedicare a loro questo momento, questa coppa, perché tutto quello che sono io, come persona, come calciatore, è grazie a mio padre che mi ha trasmesso questo amore per questo sport e mia mamma che non mi ha fatto mai mancare niente, e poi i miei figli e mia moglie che…".

A quel punto il bomber argentino si è interrotto piangendo, mentre Fabio Caressa che era in collegamento non nascondeva anch'egli la sua commozione. Poi Lautaro ha ripreso: "Loro sono sempre con me, in questo momento e anche quando le cose vanno male, però sono quelli che sempre mi portano su".

Lautaro Martinez in conferenza con Inzaghi e Barella prima di Inter-PSG

Lautaro in conferenza prima di Inter-PSG: "Speriamo che questa sia la volta buona"

Intervenuto in conferenza assieme a Inzaghi e Barella, il capitano nerazzurro ha poi indicato la strada ai compagni in vista della partita che vale una vita sportiva: "Domani proveremo a fare una partita perfetta per portare a Milano la Coppa che manca da tantissimo tempo. Rispettiamo il nostro avversario, ma dobbiamo prepararci per fargli male. Siamo migliorati tantissimo come squadra, siamo cresciuti e abbiamo affrontato avversari di valore in stadi difficili. Ci siamo guadagnati il rispetto in questa competizione e ora abbiamo la possibilità di portare l'obiettivo a casa dopo tantissimo tempo. Speriamo che questa sia la volta buona".