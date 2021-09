Brasile-Argentina dove vederla in diretta TV su Como TV: canale, orario, streaming e formazioni Brasile-Argentina è una gara valida per le qualificazioni mondiali 2022 nel Girone sudamericano e si disputa il 5 settembre 2021, a San Paolo in Brasile, con inizio alle 21 italiane. Di fronte la prima in classifica a punteggio pieno contro la seconda in quella che è la rivincita dell’ultima Copa Libertadores. DIretta su Como TV.

A cura di Alessio Pediglieri

Brasile-Argentina è una partita valida per le qualificazioni mondiali 2022 e si disputa il 5 settembre 2021, a San Paolo in Brasile, con inizio alle 21 italiane. E' tutto pronto per il replay più atteso del Sud America: a poco meno di due mesi di distanza dalla finale di Copa America vinta dall'Albiceleste a Rio de Janeiro, adesso c'è in palio il prestigio della qualificazione per i Mondiali in Qatar. Bel raggruppamento sudamericano entrambe le nazionali godono di un'ottima posizione in classifica: La formazione di Tite è prima e quella di Scaloni è seconda. La partita verrà coperta da Como TV con la diretta in streaming sul sito comotv.com

Quando si gioca : 5 settembre 2021

: 5 settembre 2021 Dove si gioca : Neo Quimica Arena di San Paolo

: Neo Quimica Arena di San Paolo Orario : 21:00

: 21:00 C anale TV : Como TV

: Como TV Diretta streaming : comotv.com

: comotv.com Competizione: Qualificazioni Mondiali 2022

Brasile-Argentina, dove vederla in TV e in streaming su Como TV

Brasile-Argentina, partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2022, sarà visibile unicamente su Como TV in diretta streaming grazie al sito internet comotv.com. Questo perché la televisione lombarda ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane e farà vedere anche la sfia tra Brasile e Argentina. Basterà accedere al sito ufficiale tramite pc, smartphone o tablet per vedere la partita senza costi aggiuntivi, in chiaro per tutti.

La probabile formazione di Brasile-Argentina

La gara tra Brasile e Argentina si sarebbe dovuta giocare all'inizio del mese di marzo, ma è stata rinviata a settembre a causa dell'emergenza Coronavirus. Per Tite ci sarà in campo Neymar in avanti in un 4-3-3 che dovrebbe vedere dal primo minuto in mediana anche l'ex Milan Paquetà. Per Scaloni, Messi, con Gonzalez e Lautaro a completare il tridente d'attacco per uno schema speculare ai brasiliani.

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetá; Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar. Ct. Tite

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez. Ct. Scaloni

Le partite per le qualificazioni mondiali 2022

I verdeoro del ct Tite sono reduci dalla vittoria per 1-0 esterna conseguita sul campo del Cile, successo che ha consentito ai brasiliani di restare a punteggio pieno dopo sette partite e guidare il girone di qualificazione mondiale. Sta andando bene anche l’Albiceleste di Scaloni che nella sua ultima uscita si è imposta facilmente per 3-1 sul campo del Venezuela con la gioia anche dei tifosi interisti che hanno visto andare a segno Lautaro Martinez e Correa.

Il girone sudamericano è arrivato alla 7a partita in programmazione ma si deve recuperare la 6^ giornata causa Coronavirus. E' per questo che adesso si disputa il recupero che vede in campo tutte le nazionali impegnate a trovare un posto per Qatar 2022