Brahim Diaz dice addio alla Spagna e cambia Nazionale: può farlo grazie alla nonna Brahim Diaz ha deciso di dire addio definitivamente alla Spagna cambiando la propria Nazionale. Il giocatore del Milan potrà rappresentare il Marocco grazie alle origini di sua nonna.

A cura di Fabrizio Rinelli

Brahim Diaz è uno dei giocatori più importanti di questo Milan che ha sfruttato al meglio le qualità del talento spagnolo alle spalle dell'unica punta. Il suo rendimento altalenante della scorsa stagione l'ha portato a riprendersi in questa annata facendo sicuramente meglio dell'ultimo campionato poi vinto comunque dal Milan. Così come gli altri compagni di squadra però, anche lui in questo sfortunato inizio 2023 del Milan, sta risentendo del calo incredibile della squadra di Pioli certificato anche dall'incredibile sconfitta contro la Lazio all'Olimpico per 4-0.

Ma se da una parte c'è la voglia di riscatto da parte sua e della squadra, dall'altra c'è da fare i conti con la volontà di Brahim Diaz di prendere una decisione drastica per la sua carriera. Secondo quanto riferiscono in Inghilterra infatti, come annunciato dal giornalista Lino Bacco, Brahim Diaz sarebbe pronto a dire addio alla Spagna cambiando la propria nazionale. Il giocatore sfrutterebbe così la possibilità di poter optare per la nazionale del Marocco traendo vantaggio dal fatto che non ha mai esordito in un incontro ufficiale con la prima squadra della Spagna.

Brahim Diaz in azione contro l’Italia nella sfida di U17 mentre contrasta Bellanova dell’Inter.

Ma facciamo ordine. Brahim Diaz ha deciso di abbandonare la Spagna e rappresentare il Marocco, un Paese per il quale può giocare per via delle origini marocchine di sua nonna. Inizialmente questa possibilità era già stato prospettata al giocatore che però ha sempre rifiutato di giocare per gli Atlas Lions in vista dei Mondiali 2018, nonostante Herve Renard avesse assicurato che Brahim Diaz avrebbe fatto parte della sua squadra per la Coppa del Mondo. A questo punto però Diaz sembra aver cambiato idea ed è ora pronto a passare al Marocco sfruttando il fatto di non aver mai giocato una partita ufficiale con la Spagna. Potrebbe già rispondere alla prossima convocazione per la gara contro la Colombia.

Brahim Diaz in azione contro la Lituania nella sua unica presenza con la nazionale maggiore della Spagna.

Il giocatore del Milan ha infatti rappresentato la Roja dei grandi solo a giugno 2021. Brahim Diaz ha esordito con la Spagna segnando il secondo gol in una vittoria in gara amichevole per 4-0 contro la Lituania. Dunque nessuna gara ufficiale in competizioni Uefa che permette al giocatore di poter scegliere il Marocco. D'altronde nessun altro Ct che si è alternato sulla panchina della Spagna ha più tenuto in considerazione Brahim Diaz che di fatto non è stato mai più convocato. Nel suo percorso in carriera figurano infatti solo presenze ufficiali con la nazionale U17, U19 u U21 della Spagna con le quali ha segnato complessivamente 5 gol in 25 presenze.