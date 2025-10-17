Borini firma a sorpresa per il Salford, in quarta serie inglese: è la squadra di Beckham e Neville

Ancora un italiano in Inghilterra, questa volta in una squadra davvero speciale. Dopo la fine dell'esperienza alla Sampdoria Fabio Borini continuerà a giocare tornando per la quarta volta nel calcio inglese: dopo aver vestito le maglie di Chelsea, Liverpool e Sunderland l'attaccante svincolato ha firmato il contratto con il Salford.

È ben lontano dai fasti della Premier League, dato che il piccolo club che ha sede in una cittadina vicino Manchester gioca nella quarta serie, la Football League Two, ma ha al suo interno dei nomi d'eccellenza: tra i proprietari ci sono anche David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs e i fratelli Gary Neville e Phil Neville, tutti ex calciatori del Manchester United che ormai da anni curano questo progetto.

Borini riparte dal Saltford, in quarta serie inglese

Dopo la Sampdoria l'attaccante era rimasto senza squadra ed era rientrato in Inghilterra dove ha giocato per alcune stagioni. A 34 anni non è arrivato ancora il momento del ritiro e per questo ha scelto di mettersi in gioco in una realtà diversa rispetto a quella a cui è sempre stato abituato. Oggi è stato annunciato dal Salford come nuovo acquisto, un colpo di assoluto di livello per la squadra che potrà metterlo in campo già nella prossima partita.

Leggi anche Quanto guadagnano Milan e Como per giocare in Australia: tutte le squadre di Serie A avranno un premio

Il club ha raccontato che il giocatore si allena ormai da un mese con il gruppo della prima squadra per poter tornare in forma e ora è finalmente giunto il momento giusto per poter essere tesserato e tornare a giocare. Lo farà in quarta serie ma in una squadra guidata dai grandi campioni della mitica Class of 92 del Manchester United, l'annata che ha regalato ai Red Devils alcuni dei giocatori più iconici. Neville e Beckham hanno la maggioranza delle quote del loro gruppo di ex giocatori e seguono da vicino le sorti della squadra che è nona in classifica e spera di essere promossa alla fine della stagione.