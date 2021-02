"Ho sentito un fastidio come contro il Verona. In quella gara ci ho giocato sopra. Penso che non sia niente di grave ma per precauzione ho preferito uscire". Con queste parole ieri Leonardo Bonucci aveva parlato del suo problema fisico dopo la partita vinta per 2-0 dalla Juventus in casa contro la Roma nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Sarà decisiva la giornata di domani per il difensore bianconero in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter di martedì. Ieri ha accusato un lieve problema muscolare nel secondo tempo della gara contro i giallorossi e soltanto nella giornata di lunedì Andrea Pirlo e il suo staff saranno al corrente dell'entità dell'infortunio. La speranza del club bianconero è quella di avere Bonucci a disposizione già per la gara contro i nerazzurri ma se non dovessero esserci certezze difficilmente verranno corsi rischi vista l'abbondanza in difesa e soprattutto perché sabato la Juve andrà a far visita al Napoli in campionato.

(in aggiornamento)