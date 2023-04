Bonucci si precipita dalla tribuna al campo durante la rissa di Juve-Inter: l’obiettivo è Cuadrado Leonardo Bonucci è entrato in campo nel bel mezzo della rissa di Juventus-Inter di Coppa Italia. Il difensore bianconero, infortunato per l’occasione, si è lanciato nella mischia per tranquillizzare Cuadrado ed evitare il peggio.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Bonucci sta recuperando, da mercoledì sarà in gruppo con la squadra". Con queste parole alla vigilia di Juventus-Inter di Coppa Italia, Massimiliano Allegri aveva escluso il capitano dei bianconeri dalla lista dei convocati per la semifinale d'andata contro i nerazzurri all'Allianz Stadium. Gli acciacchi fisici che hanno fortemente limitato le sue presenze in campo, non hanno di certo rallentato però il suo attaccamento a club e squadra. Bonucci è rimasto sempre al fianco del gruppo, poco distante dalla panchina che nel fortino di casa dei bianconeri è praticamente in mezzo al pubblico.

Il caos in campo con Cuadrado e Handanovic protagonisti.

Un allenatore aggiunto, un leader dentro e fuori dal campo che supporta la squadra di continuo. Un uomo spogliatoio che anche nel rovente finale di ieri è stato protagonista in campo. Le telecamere l'avevano inquadrato mentre guardava incredulo il campo in pieno recupero cercando di capire perché Lukaku avesse esultato in quel modo contro la curva bianconera. Poco dopo succede di tutto e nel mezzo della rissa si scorge anche il difensore della Juventus scendere in campo, nonostante non fosse in distinta. Al triplice fischio infatti Bonucci prova a intervenire e scendo in campo con tanto di piumino scuro, jeans e maglioncino.

In tanti pensavano che il difensore intervenisse in maniera concreta nella rissa. Ancora fresco nella memoria di tutti l'invito a star zitto rivolto a Venuti direttamente dalla tribuna durante Juventus-Fiorentina di campionato. Ma in questo caso non è andata così, anzi, tutt'altro. Bonucci è entrato in campo ma le telecamere hanno ripreso l'intervento del difensore bianconero che ha cercato solo di placare l'ira di Juan Cuadrado.

Bonucci corre verso Cuadrado per calmarlo.

Le immagini mostrano due veterani della Juventus confrontarsi e parlare in campo. Bonucci prende il colombiano sotto il bracco ma Cuadrado glielo sposta, evidentemente troppo nervoso per riuscirsi a calmare. Bonucci ha una mano sulla bocca per evitare che gli si leggesse il labiale. Cuadrado sembra capire evitando di andare oltre quello che ormai si era già visto in campo,

Dagli spalti riprendono con un video proprio questo momento. Bonucci allontana completamente il colombiano dalla calca di giocatori misti tra bianconeri e nerazzurri evitando ripercussioni peggiori dopo l'espulsione. Dopo un pò Bonucci si allontana e si dirige verso gli spogliatoi evidenziando ancora una volta la sua importanza nel gruppo allenato da Allegri che ora più che mai ha bisogno di un giocatore del suo carisma nel momento più delicato della stagione.