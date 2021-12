Bonucci è sicuro di vincere i playoff dei Mondiali: “Ho sentito Ronaldo, lui lo sa che le prende” Il difensore della Juve è convinto che l’Italia si qualificherà per i Mondiali del 2022. Bonucci ha espresso questo sua convinzione anche a Cristiano Ronaldo.

A cura di Alessio Morra

Il 2021 è stato un anno meraviglioso per il calcio italiano. Il successo agli Europei è stato un momento altissimo. La Nazionale di Mancini ha trionfato battendo il Belgio nei quarti, la Spagna in semifinale e ai calci di rigore in finale l'Inghilterra a Wembley. Ma il 2022 inizierà con i playoff per il Mondiale del Qatar. Gli azzurri nel post Europeo non sono stati brillanti e hanno chiuso il girone alle spalle della Svizzera. E la dea bendata non ha aiutato l'Italia che se vorrà disputare la Coppa del Mondo dovrà, molto probabilmente, battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ai Mondiali non vuole mancare. E il duello tra CR7 e gli ex compagni della Juve è già iniziato.

In un'intervista rilasciata a RaiSport, Leonardo Bonucci ha ricordato il successo di Wembley: "Quello è stato un successo bello, intenso e interessante perché ho scoperto di vivere il calcio in maniera diversa", ma poi ha parlato dei playoff per Qatar 2022 e ha garantito che tutta la squadra darà il massimo: "Dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo e a marzo ci ritroveremo. Sono convinto che avremmo preso di insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi partite".

Il playoff ha una formula diversa rispetto al passato e bisognerà disputare prima la semifinale con la Macedonia del Nord, che si terrà a Palermo: "Andare a giocare in Sicilia per noi significa molto e sono sicuro che ci aspetteranno moltissimi tifosi". Poi in caso di successo l'Italia sfiderà, in ogni caso fuori casa, il Portogallo o la Turchia. Bonucci dice di aver sentito Ronaldo e i due hanno parlato anche dei playoff: "Ci siamo sentiti e abbiamo scherzato, poi dopo quello che succede in campo succederà lì. Tanto lui lo sa che le prende!".