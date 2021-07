Bonucci e Chiellini come Cannavaro, a letto con la Coppa: “Mi raccomando copri la bambina”

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono ritornati in Italia da campioni d’Europa con il trofeo conquistato sotto il cielo di Londra dopo la finale contro l’Inghilterra. I due difensori azzurri, una volta in hotel, si sono fatti immortalare in uno scatto in cui abbracciano la coppa direttamente a letto chiamando in causa anche Fabio Cannavaro.