Bonucci, Barzagli e Chiellini insieme al matrimonio di Buffon: gli mandano un messaggio bellissimo Bonucci, Barzagli e Chiellini si sono ritrovati fianco a fianco al matrimonio di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico. Una speciale giornata di festa per l’ex BBC. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si sono ritrovati fianco a fianco. Questa volta però i tre ex difensori della Juventus non erano in tenuta da calciatori, ma in giacca e cravatta per un evento molto particolare, ovvero il matrimonio di Gigi Buffon. E i tre componenti della "BBC" hanno deciso di dedicare un bellissimo messaggio d'amore per il loro ex portiere che è convolato a nozze con Ilaria D'Amico.

Bonucci, Barzagli e Chiellini al matrimonio di Buffon, il bel messaggio d'amore

In un video che ha fatto anche il giro del web, si possono vedere Bonucci, Barzagli e Chiellini vicini, al momento dell'arrivo a Villa Olivia a San Pancrazio sulle campagne lucchesi. A prendere la parola è stato proprio l'ultimo dei tre a ritirarsi, ovvero Leonardo che ha dichiarato tra il serio e il faceto, accompagnato dalle risate dei suoi due ex colleghi: "Ragazzi, noi siamo pronti come abbiamo fatto in carriera a difendere Gigione a fare tanti auguri, a divertirci e passare una grande serata tutti insieme. Grandi Ilaria e Gigi, ci vediamo fra poco".

La BBC si ritrova per un motivo speciale, il matrimonio dell'ex portiere

Una giornata speciale dunque per i 4 componenti della difesa della Juventus capaci di scrivere insieme pagine importanti di storia bianconera. Un sodalizio nato nel 2011, quando i tre difensori iniziarono a dare dimostrazione di grande solidità e compattezza davanti a Buffon, ultimo baluardo della squadra bianconera. Compagni in campo e amici fuori, anche dopo il ritiro di Barzagli, l'addio di Buffon e con Chiellini e Bonucci ultimi superstiti.

E ora ecco che i quattro hanno rivissuto un momento di festa, per celebrare il giorno felice di Gigi e Ilaria dopo 11 anni di fidanzamento. I festeggiamenti sfrenati sono appena iniziati , anche perché domenica è stata organizzata una festa in riva al mare presso lo stabilimento balneare di Buffon a Forte dei Marmi