Bologna-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Il Bologna sfida la capolista Napoli nella partita di oggi domenica 9 novembre, valida per la 11a giornata di campionato, con inizio alle 15:00 ed esclusiva per abbonati in TV e in streaming su DAZN.

Il Napoli torna a difendere il proprio primato che sta mantenendo pur di poco dietro ad un gruppo sempre più corposo di inseguitori. Adesso il vantaggio è minimo, solo un punto ma è sufficiente per guardare dall'alto verso il basso tutti. A Bologna però sarà vietato distrarsi, provando a prendersi l'intera posta di fronte ad una avversaria che si sta comunque comportando più che bene, meritando un posto in piena Zona Europa in classifica. Bisognerà capire anche quanto influirà il turno infrasettimanale giocato in Coppa: il Napoli è reduce dalle fatiche di Champions League di martedì sera contro l'Eintracht, mentre i rossoblù hanno giocato giovedì sera in Europa League contro il Brann.

Partita: Bologna-Napoli

Dove: Stadio Dall'Ara (Bologna)

Orario: 15:00

Quando: domenica 9 novembre 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 11° turno di Serie A

Dove vedere Bologna-Napoli in TV: la diretta in esclusiva

La partita tra Bologna e Napoli di oggi, domenica 9 novembre, si potrà vedere in televisione unicamente a pagamento. In esclusiva per gli abbonati di DAZN, il match sarà visibile su Smart TV collegate ad internet via cavo oppure wireless con apparecchi di trasmissione come ChromeCast o FireFox.

Bologna-Napoli, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Bologna-Napoli di oggi sarà visibile anche in live streaming ma anche in questo caso solamente per gli abbonati di DAZN. Chi vuole vederla da pc dovrà collegarsi direttamente sul sito ufficiale di DAZN (dazn.it) e accedere con l'abbonamento in atto. Chi vorrà seguirla sui vari devices potrà usufruire anche dell'app di DAZN. L'inizio del match al Dall'Ara è fissato per le 15:00.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Italiano può riproporre il 4-2-3-1 che sta dando enormi soddisfazioni, contando su un Castro in stato di grazia dopo l'ultima doppietta in campionato che ha rilanciato i rossoblù nelle parti alte della classifica. Conte risponderà con il 4-3-3 con il solito Højlund al centro del tridente, in attesa di riavere in squadra il convalescente Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Haggem, Lucumì, J. Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Italiano.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, McTominay, Anguissa;Politano, Højlund, Neres.