Bologna-Milan è il secondo match della giornata numero 20 della Serie A 2020/2021. La sfida tra i rossoblù di Sinisa Mihajlovic e i rossoneri di Stefano Pioli si giocherà oggi sabato 30 gennaio 2021 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta in campionato: i rossoblù hanno perso per 2-0 in casa della Juventus mentre i rossoneri hanno subito tre gol a San Siro dall'Atalanta nel secondo stop in Serie A della stagione e non vogliono perdere la vetta della classifica. Il Diavolo viene dalla brutta sconfitta nel derby di Coppa Italia, dove a risaltare è stato lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku.

Per entrambi gli allenatori si tratta di una gara particolare: Mihajlovic ha guidato il Milan per 38 gare e venne esonerato e sostituito da Cristian Brocchi nell'aprile 2016 mentre Pioli si è seduto sulla panchina del Bologna per 97 volte e nel gennaio 2014 viene esonerato per far posto a Davide Ballardini.

Bologna-Milan, dove vederla in TV

La partita tra Bologna e Milan si giocherà oggi sabato 30 gennaio 2021 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky e sarà possibile vedere la sfida sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251). Collegamento pre-partita dalle ore 14.00.

Dove vedere in streaming Bologna-Milan

La partita di Bologna potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita del Dall'Ara anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.