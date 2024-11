video suggerito

Bologna-Lille, agguato degli ultrà rossoblù con cinghie e spranghe: tre tifosi francesi in ospedale Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27, sono scoppiati diversi tafferugli a Bologna in vista del match di Champions League contro il Lille. Un vero e proprio commando di tifosi rossoblù ha aggredito in un locale alcuni francesi, mandandone all'ospedale tre per ferite e contusioni. Alle luci dell'alba, un altro gruppo di ultrà bolognesi ha provato ad intrufolarsi nell'hotel della squadra francese, lanciando petardi e fumogeni.

A cura di Alessio Pediglieri

Bologna aspetta la partita di Champions che si gioca stasera alle 21:00 tra i felsinei e il Lille per il 5° turno della Fase a girone unico. Ma in città si respira aria di tensione da qualche giorno e non sono mancati gli scontri tra le due tifoserie. Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 un vero e proprio agguato orchestrato da ultrà bolognesi è stato condotto su un gruppo di francesi, con spranghe e cinture. Tre ultrà ospiti sono finiti in ospedale per le ferite riportate.

Non è ancora chiaro che cosa abbia innescato la violenta rissa che è scoppiata nella tarda serata di martedì per le strade di Bologna. A confronto oltre un centinaio di tifosi che si sono affrontati a suon di cinghiate e colpi di spranga: un'ottantina erano della curva rossoblù mentre circa una trentina i tifosi del Lille all'interno di un locale. Dalle prime ricostruzioni della polizia e dai filmati sembra che sia stato un vero e proprio agguato da parte degli ultrà bolognesi che hanno colto di sorpresa i tifosi del Lille. Una sortita veloce e violenta in un quartiere universitario molto frequentato la sera: scene di panico e paura tra i presenti, poi la fuga degli assalitori. Sul posto sono rimasti contusi e feriti tre ultrà del Lille poi portati in ospedale per le cure mediche.

Dopo l'intervento della polizia in tenuta antisommossa è tornata la calma ma per poco. Verso le 3 del mattino attorno all'hotel dove alloggia la squadra francese, la vigilanza ha dato un nuovo allarme per la presenza di un sospetto gruppetto di persone che aveva scavalcato le recinzioni. Individuati dagli agenti, i sospetti si sono dati alla fuga lanciando petardi e fumogeni e creando scompiglio. Probabilmente, un altro gruppo di ultrà del Bologna aveva preso di mira il ritiro avversario. Incidenti che hanno aumentato l'allerta in città in vista della gara delle 21:00, anche perché questi tafferugli arrivano a pochi giorni da altre intemperanze dei tifosi bolognesi: contro il Monaco, sempre in Champions, alcuni tifosi bolognesi avevano aggredito e picchiato alcuni tifosi monegaschi.