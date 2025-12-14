Bologna-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni

Il posticipo della 15ª giornata di Serie A è Bologna-Juventus. La partita del Dall’Ara prenderà il via alle ore 20:45, si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

Il posticipo della 15ª giornata lo disputeranno Bologna e Juventus che si trovano già in una scomoda posizione, perché non possono sbagliare. Dopo l'ultimo turno di Serie A le prime tre della classifica hanno fatto un bel passo in avanti. Chi vuole lottare, almeno, per il quarto posto, occupato dalla Roma non può più fermarsi. L'incontro si disputerà allo Stadio Renato Dall'Ara e prenderà il via alle ore 20:45. Diretta TV in esclusiva su DAZN.

Il Bologna nelle ultime due partite ha perso il passo: ko interno sorprendente con la Cremonese e pareggio con la Lazio. Italiano vuole riscattarsi in campionato e l'occasione buona e la sfida con la Juventus, che nelle ultime tre stagioni ha sempre pareggiato al Dall'Ara: 1-1, 3-3 e 1-1. I bianconeri in campionato sono al settimo posto, distanti quattro punti dalla Roma quarta e prossimo avversario. Spalletti ha bisogno di risposte e di continuità, visto il successo con il Pafos in Champions League.

Partita: Bologna-Juventus

Dove: Renato Dall'Ara, Bologna

Quando: domenica 14 dicembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 15ª giornata

Dove vedere Bologna-Juventus in TV: il canale in diretta

Sarà a DAZN a trasmettere la partita tra le squadre di Italiano e Spalletti, che tornano a sfidarsi dopo due anni e mezzo. L'incontro tra il Bologna e la Juventus si potrà seguire in diretta solo su DAZN che ha l'esclusiva dell'incontro. Per vederla in TV oltre all'abbonamento serve una Smart TV, una PlayStation, una XboX o un dispositivo come Google Chroomecast o Fire Stick TV

Bologna-Juventus dove vederla in diretta streaming: l'orario

Lo streaming della partita tra il Bologna e la Juventus pure è anzi sarà un'esclusiva di DAZN, che detiene i diritti esclusivi di tutte le partite che si giocano la domenica sera. Dunque streaming su DAZN. Nessuna possibilità per seguirla in chiaro o su Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni della partita

Diversi infortuni per il Bologna che non ha tre centrali: Casale, Vitik e Lucumì. Sarà adattato uno tra Lykoggianis e Pobega. Nella Juventus Bremer c'è ma partirà dalla panchina.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Kalulu, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti