video suggerito

Bologna-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni Bologna e Juventus si affrontano in uno scontro diretto ad altissima tensione per il quarto posto: si scende in campo alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni d Italiano e Tudor. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bologna e la Juventus si affrontano in uno scontro diretto per la zona Champions League: le squadre di Italiano e Tudor si sfidano nel posticipo della 35a giornata di Serie A 2024-2025 alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara con diretta TV e streaming su DAZN.

Gli emiliani vogliono vincere lo scontro diretto a tutti i costi per tornar al quarto posto dopo il pareggio di Udine mentre i bianconeri hanno riconquistato la quarta piazza, dopo la vittoria casalinga contro il Monza all'ultimo turno, e cercheranno di mantenerla in ogni modo. La lotta per entrare nella prossima Champions League è serratissima, visto che in quattro punti ci sono cinque squadre: se dovesse uscire un pareggio dal prato del Dall'Ara potrebbero approfittarne altre squadre che stanno inseguendo. Match delicatissimo e di vitale importanza.

Partita: Bologna-Juventus

Quando: domenica 4 maggio 2025

Dove: stadio Olimpico, Roma

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 35a giornata

Dove vedere Bologna-Juventus, in diretta TV: gli orari

Bologna e Juventus scendono in campo oggi alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara e la partita si potrà seguire in diretta TV su DAZN. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Bologna-Juventus, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Bologna e Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming sempre su DAZN, con gli abbonati che potranno accedendo all'app dai dispositivi mobili oppure collegandosi al sito inserendo le credenziali.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Italiano non avrà Ndoye e punterà su Orsolini, Odgaard e Dominguez alle spalle di Dallinga. Tudor dovrà fare a meno dello squalificato Yildiz e si affida a Conceiçao e Nico Gonzalez a supporto di Kolo Muani.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.