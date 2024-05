Bologna-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Bologna-Juventus è la partita valida per la 37a giornata di Serie A in programma lunedì 20 maggio alle ore 20:45 con diretta TV su DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Bologna-Juventus è la partita valida per il posticipo del lunedì della 37a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario oggi alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna con diretta TV esclusiva su DAZN. Entrambe le squadre hanno conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League e la partita potrebbe rappresentare un passaggio di consegne. Thiago Motta infatti, allenatore rossoblu potrebbe diventare il successore di Allegri sulla panchina della Juventus. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul confronto.

Le probabili formazioni di Bologna-Juve. Rossoblu che non possono fare affidamento su Ferguson e Zirkzee infortunati, e dunque si affideranno ad Odgaard. Juve con il tandem Chiesa-Vlahovic

Partita: Bologna-Juventus

Bologna-Juventus Dove: stadio Dall'Ara, Bologna

stadio Dall'Ara, Bologna Quando: domenica 20 maggio

domenica 20 maggio Orario: 20:45

20:45 Diretta TV: Dazn

Dazn Diretta Streaming: Dazn

Dazn Competizione: 37ª giornata Serie A

Dove vedere Bologna-Juventus in diretta TV

Dove vedere Bologna-Juventus in diretta TV? La partita si potrà vedere su DAZN in esclusiva, e non su Sky. La visione sarà possibile sia su smart TV collegandosi all'app, e sia su televisori tradizionali usando dispositivi appositi.

Bologna-Juventus, dove vederla in diretta streaming

Bologna-Juventus si potrà vedere anche in streaming su dispositivi portatili e computer sfruttando una buona connessione internet. Appuntamento su DAZN, con la possibilità di collegarsi all'app apposita disponibile per gli abbonati.

Serie A, le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Motta pronto a schierare il Bologna con Odgaard titolare in avanti senza l'infortunato Zirkzee. A sostenere l'attacco ci saranno Ndoye, El Azzouzi e Saelemaekers. Juventus con il 3-5-2 con Vlahovic e Chiesa di punta e Iling-Junior in corsia. Chance per Miretti dal 1′

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Odgaard. All. Motta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri