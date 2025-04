video suggerito

Bologna fermato a Udine sullo 0-0, la Juventus resta quarta in zona Champions League Il Bologna non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 0-0 in casa dell'Udinese, portando a casa un punto che non permette ai rossoblù di superare in classifica la Juventus, che resta al quarto posto in classifica e dunque in zona Champions League. In serata in campo la Lazio in casa col Parma: in caso di vittoria, i biancocelesti appaierebbero in quarta posizione la Juve.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Bologna non riesce ad andare oltre il pareggio per 0-0 in casa di un'Udinese ormai salva e che ha poco da chiedere a queste ultime giornate di campionato. La traversa colta da Orsolini su punizione nella ripresa è stata l'occasione più grossa che gli uomini di Italiano hanno avuto al Bluenergy Stadium, non riuscendo dunque a portarsi a casa quei tre punti che avrebbero significato controsorpasso alla Juventus al quarto posto che vale la preziosissima (anche per le casse dei club) qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Igor Tudor, vittoriosa domenica in casa col Monza, resta dunque quarta e virtualmente in Champions, quando mancano quattro giornate al termine della Serie A 2024/25. I bianconeri sono a quota 62, mentre il Bologna insegue un punto dietro. Al sesto posto, a 60 punti in classifica, c'è la strepitosa Roma di Ranieri, imbattuta da 18 partite, che non nasconde le proprie ambizioni di riuscire ad acciuffare il posto residuo nella massima competizione europea dietro Napoli, Inter e Atalanta. Seguono poi Fiorentina e Lazio con 59 punti, coi biancocelesti che qualora stasera battano in casa il Parma appaierebbero dunque la Juve al quarto posto.