Bologna-Borussia Dortmund, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni della partita di Champions Il Bologna sfida il Borussia Dortmund nella 7a giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: fischio d'inizio in orario alle ore 21 allo stadio Dall'Ara, con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Le probabili formazioni di Italiano e Sahin.

A cura di Vito Lamorte

Il Bologna scende in campo contro il Borussia Dortmund, per il 7° turno della fase a girone unico della Champions League 2024-2025, alla ricerca della prima vittoria. La squadra di Vincenzo Italiano non ha ancora trovato il bottino pieno nel massimo torneo continentale: si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna oggi, martedì 21 gennaio 2025, alle ore 21:00 con diretta Tv e streaming su Sky.

Il Bologna vuole anche smuovere la classifica e risalendo dall'attuale 33° posto del girone unico, frutto dei due pareggio contro Shakthar Donetsk e Benfica: l'ultimo impegno in Europa era stato proprio contro i portoghesi e con una prova di carattere Freuler & co riuscirono ad uscire indenni dall'Estádio da Luz. Il Borussia Dortmund sta vivendo un periodo molto complicato e ha perso contro il Barcellona per 3-2 nell'ultima uscita europea: al momento la squadra di Sahin ha 12 punti e arriverà al Dall'Ara per cercare i tre punti e puntare alla qualificazione al turno successivo.

Partita: Bologna-Borussia Dortmund

Orario: 21:00

Dove: stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Quando: martedì 21 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: 7° turno Champions League (Fase a girone unico)

A che ora e dove vedere Bologna-Borussia Dortmund in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Bologna-Borussia Dortmund? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Arena (204) e su Sky Sport 253, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol. L'unico match in programma in chiaro su TV8 sarà quello tra due formazioni straniere.

Bologna-Borussia Dortmund, dove vederla in diretta streaming

Bologna-Borussia Dortmund si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Bologna-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions League

Queste le probabili scelte di Vincenzo Italiano e Nuri Şahin.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Gittens; Guirassy. Allenatore: Sahin.