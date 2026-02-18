Bodo Glimt-Inter in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L'Inter affronta oggi alle 21 il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League (ritorno previsto per il 24 febbraio). Chi passa il turno può incrociare negli ottavi una tra Manchester City e Sporting Lisbona. A trasmettere il match in esclusiva tv e in streaming è Amazon Prime Video. La squadra di Chivu gioca in trasferta un match insidioso sia per il contesto ambientale (a causa della temperatura polare) sia per la qualità dell'avversario (che ha nell'Aspmyra Stadion una sorta di fortino) sia per la superficie in sintetico del campo, riscaldato da una griglia termina sotterranea così da resistere alle temperatura più rigide o, addirittura, alle nevicate. Piccolo vantaggio a favore: i norvegesi non disputano una partita ufficiale dal 30 novembre scorso, quando è terminato il campionato concluso al secondo posto, ma hanno completato la fase di preparazione alla Coppa a Marbella (in Spagna).

L'Inter arriva alla gara odierna dopo un lungo week-end di polemiche durissime per il caso Bastoni, che ha festeggiato l'espulsione di Kalulu dopo aver simulato un fallo. Il difensore dell'Inter non corre rischi dal punto di vista disciplinare in Serie A (da regolamento non è prevista la prova tv per situazioni del genere) ma è sotto il fuoco incrociato delle critiche. Le parole del presidente, Marotta, gli hanno fatto da scudo, la partita di Champions è l'occasione per lasciare tutto alle spalle.

È davvero così temibile il Bodo Glimt? Sulla carta i favori del pronostico sono dalla parte dell'Inter ma ci sono numeri che spiegano bene quanto può essere pericolosa la formazione di Knutsen: dal 2020 a oggi i norvegesi hanno vinto in casa 32 gare su 43 disputate in Europa; nella maggior parte degli incontri hanno segnato due o più gol e sul loro campo hanno chinato il capo anche avversarie più blasonate come Roma, Porto o Manchester City, mentre il Tottenham ha dovuto sudare per strappare almeno un pareggio.

Dove vedere Bodo Glimt-Inter in TV e streaming

Amazon Prime Video trasmette in diretta tv e in streaming (solo per gli abbonati) l'andata dei playoff di Champions tra Bodo Glimt e Inter. Fischio d'inizio alle 21, a raccontare la partita in telecronaca sono Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Ma la piattaforma seguirà tutto l'evento con commenti, interviste, servizi sotto la conduzione di Giulia Mizzoni che ha al suo fianco Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio.

Le probabili formazioni di Bodo Glimt-Inter

L'ex milanista Hauge e Hogh (con le sue reti al Manchester City e all'Atletico Madrid ha spinto il Bodo verso la qualificazione) sono le pedine più pericolose dei norvegesi. Quanto all'Inter, non ci sono problemi di formazione. Possibili cambi in attacco: Pio Esposito può prendere il posto di uno tra Lautaro Martinez e Thuram.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All.: Chivu.