Boateng cambia nome per amore: sui social diventa Kevin-Prince Fradegrada Boateng Scelta inusuale di Kevin-Prince Boateng che ha deciso di cambiare nome per amore sui suoi profili social, una novità che non è sfuggita ai suoi followers.

A cura di Marco Beltrami

Kevin-Prince Boateng è uno abituato a stupire. Durante la sua avventura da calciatore, il centrocampista ghanese ha sorpreso sia per giocate e gol sensazionali, che per i numerosi cambi di maglia. A 35 anni, l’ex di Milan, Sassuolo, Fiorentina, Monza e Barcellona sta vestendo la casacca dell’Hertha Berlino, ovvero il club in cui ha mosso i primi passi da professionista nel mondo del pallone. L'ultima grande novità riguarda però non la sua lunga trafila calcistica ma la vita privata.

Il centrocampista pochi mesi fa si è sposato per la terza volta. Boateng infatti dopo le nozze con Jennifer e quelle con Melissa Satta, dalle quali ha avuto due figli ovvero Jermain Prince e Maddox Prince, si è unito in matrimonio con Valentina Fradegrada, imprenditrice, modella e influencer molto popolare sui social non ché pluricampionessa di arti marziali. La coppia ha deciso di vivere il suo giorno più bello in un modo molto particolare, ovvero nel metaverso.

In questo modo il calciatore e la sua compagna italiana hanno sfruttato anche questa rete di mondi virtuali in 3D, in cui si può entrare e partecipare ad eventi che sono esistenti anche nel mondo reale, con la percezione di condividere gli stessi spazi contemporaneamente. Una scelta innovativa ed inusuale, come quella delle ultime ore, che non è sfuggita appunto sui social. Kevin-Prince Boateng infatti ha deciso di cambiare il nome dei suoi profili social ufficiali. Come? Inserendo anche il cognome di sua moglie. Ecco allora che il titolare delle sue pagine Twitter e Instagram è diventato Kevin-Prince Fradegrada Boateng.

Cambio di nome per Boateng su Instagram

Se già in occasione delle nozze il "Boa" dichiarò: "Volevo fare qualcosa di speciale per Valentina, qualcosa che nessuno aveva mai fatto", è facile pensare che anche la scelta del doppio cognome sia legato a questo proposito. E anche la modella dal canto suo ha fatto lo stesso, inserendo anche il cognome del marito, "Valentina Boateng Fradegrada". Si tratta di un cambio solo social, o c'è altro? D'altronde il tema del doppio cognome è recentemente tornato attuale anche da noi in Italia dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima, la norma che assegna in automatico il cognome paterno ai figli.