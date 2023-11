Biraghi fotografato a spalare nel fango dopo Fiorentina-Juve: a Campi Bisenzio con guanti e stivali Cristiano Biraghi scende in strada in mezzo al fango per aiutare la popolazione dopo l’alluvione in Toscana. Il capitano della viola è stato fotografato questa mattina a Campi Bisenzio con guanti e stivali.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fiorentina-Juventus è finita da qualche ora, ma è già tempo di guardare avanti in casa viola. La squadra è concentrata al prossimo match di Conference League per voltare pagina ma c'è chi come Cristiano Biraghi, da vero capitano, ha deciso di fare la sua parte senza farsi pubblicità e senza annunci. All’indomani del ko contro i bianconeri il terzino della viola è sceso in strada in prima persona per aiutare i comuni colpiti dall’alluvione che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio la provincia di Firenze, in particolare la zona di Campi Bisenzio, e tutta la Toscana.

Non l'ha comunicato a nessuno, non l'ha reso pubblico, ma ha sentito il dovere da capitano doc e da persona fortemente legata alla Toscana e al popolo viola, di aiutare la sua gente. Uno scatto pubblicato dal profilo Instagram "999_fiorentina" ha messo in mostra Biraghi per strada a dare una mano. Giacca e guanti neri, pantalone tuta e stivali d'ordinanza. È stato fotografato così Biraghi mentre insieme ai mezzi della Protezione Civile si accinge a sistemare tutti i detriti ancora presenti per strada.

Un gesto autentico, unico, da vero capitano, che testimonia il profondo attaccamento di Biraghi a quella terra. Il leader della squadra di Italiano sì così unito all'invito che per tutta la giornata di ieri sia il sindaco di Firenze, il presidente della Regione Toscana e la Curva Fiesole facevano alla Lega Serie A affinché rinviasse Fiorentina-Juve proprio perché i tifosi viola sottolineavano la necessità di essere al fianco del proprio popolo in questo momento difficile. Volevano che tutti capissero la difficoltà del momento che aveva la precedenza rispetto a una partita di calcio.

L'immagine di Biraghi nel fango è fortissima ed esprime tutta la grandezza dell'uomo prima ancora che del calciatore. "Grande gesto, grande uomo. Onore a lui" scrive qualcuno nei commenti a quello scatto che inevitabilmente è diventato virale in rete. "Non mi meraviglia per niente vederlo lì a sporcarsi le mani perché è Biraghi. Grande Capitano!!!!" sottolineano altri che evidenziano ancora una volta l'enorme gesto del giocatore.