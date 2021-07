Italia, Spagna, Inghilterra e Danimarca. Due di queste quattro nazionali accederanno alla finalissima degli Europei che si giocherà a Wembley domenica 11 luglio. In vista di questa sfida, nelle ultime settimane si è discusso molto sul rischio di far giocare una gara in Inghilterra dove i contagi dovuti alla variante Delta stanno crescendo in maniera esponenziale. Ma nonostante questo, la Uefa si è dimostrata ferma sulla sua decisione iniziale di far disputare la finale degli Europei nello storico impianto britannico.

Il Premier Boris Johnson ha rassicurato dicendosi sicuro dell'efficacia dei vaccini tanto da eliminare alcune restrizioni dovute alla pandemia (mascherine e distanziamento) già a partire dal prossimo 19 luglio. Ma non è tutto. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha spiegato una particolare iniziativa un cui ha sottolineato come saranno distribuiti biglietti gratis per la finale degli Europei a Wembley per coloro i quali si dovranno vaccinare. Il tutto avverrà tramite un sorteggio.

Le parole del sindaco di Londra

Il sindaco di Londra ha spiegato questa iniziativa: "Chi andrà in un centro vaccinale per ricevere la somministrazione grazie all'appuntamento prenotato sarà inserito in un sorteggio dov'è possibile vincere un paio di biglietti per la finale di Wembley – ha detto nel corso di un'intervista pubblicata dall'Ansa – Inoltre altre 50 coppie di biglietti saranno forniti per permettere una visione esclusiva della partita a Trafalgar Square".

L'obiettivo di Londra è quello di convincere il maggior numero di londinesi a vaccinarci. Khan ha spiegato comunque di non essere del tutto convinto dell'eliminazione delle restrizioni in vista del 19 luglio: "Crediamo che sia un rischio eliminare la mascherina dai mezzi pubblici". Sull'esito degli Europei non ha dubbi: "Spero che l'Inghilterra possa fare la storia, non solo vincendo la semifinale, anche perché abbiamo l'abitudine di perdere tutte le semifinali, vogliamo fare un passo in più: andare in finale e vincerla".