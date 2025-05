Betis-Chelsea oggi in finale di Conference League, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canale

video suggerito

Betis-Chelsea è il match valido per la finale di Conference League. La squadra allenata da Pellegrini e quella di Maresca si sfideranno allo Stadio Miejski di Breslavia, in Polonia con calcio d'inizio alle 21:00. Grande curiosità per capire chi tra spagnoli e inglesi si aggiudicheranno il titolo dopo Roma, West Ham e Olympiakos. I Blues partono come favoriti dopo una stagione in coppa quasi tutta in discesa fatti di risultati incredibili: ben 11 vittorie su 12 partite. Per i londinesi un solo ko contro il Legia Varsavia nel ritorno dei quarti dopo la vittoria per 3-0 all'andata degli inglesi.

Per il Chelsea ben 38 gol realizzati e solo 10 subiti. Una cavalcata vincente dunque che ha portato la squadra di Maresca fino alla sfida finale contro gli spagnoli che nella doppia semifinale hanno battuto la Fiorentina negando alla viola la possibilità di giocare la loro terza finale di Conference League consecutiva. Occhi puntati in campo su Jackson e Palmer per quanto riguarda il Chelsea e i vari Antony ed Isco per i biancoverdi. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv, in chiaro e in streaming e sulle formazioni che scenderanno in campo.

Partita: Betis-Chelsea

Dove: Wroclaw Stadion, Breslavia

Quando: mercoledì 28 maggio

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta streaming: Sky Go, TV8.it

Competizione: Conference League, finale

Dove vedere Betis-Chelsea in diretta TV

La partita tra Betis e Chelsea valida per la finale di Conference League sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Il match si potrà seguire anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Telecronaca affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Blerim Dzemaili.

Betis-Chelsea: dove vederla in diretta streaming

Betis-Chelsea sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming. Per tutti gli abbonati Sky la possibilità di scaricare l'app di Sky Go e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento su dispositivi mobili come smartphone e tabelt. Inoltre la partita si potrà vedere anche su TV8.it collegandosi al sito sempre tramite dispositivi mobili.

Betis-Chelsea, le probabili formazioni

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All. Maresca.