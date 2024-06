Berardi corteggiato dalla Juve, la storia si ripete: può essere il primo in fuga dal Sassuolo

video suggerito

Anche quest'anno il tormentone in casa Juve è sempre lo stesso: l'obiettivo di mercato è ancora una volta Domenico Berardi, giocatore corteggiato da anni ma mai raggiunto dalla Vecchia Signora. Questa volta però c'è qualcosa di diverso perché la retrocessione del Sassuolo in Serie B cambia per forza di cose le carte in tavola, aprendo a scenari completamente inediti per tutte le sue stelle che potrebbero progettare la grande fuga verso la Serie A.

Tra queste ci sarebbe proprio l'attaccante calabrese che è forse il giocatore di maggior valore di cui dispongono i neroverdi. Già lo scorso anno Berardi aveva trovato un accordo totale con i bianconeri, ma poi era stato fermato dal suo club che non gli ha mai dato il via libera per il trasferimento che invece potrebbe accadere in questa estate, come riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

La Juve ci riprova per Berardi

È una storia già vista che negli ultimi anni ha avuto solo un epilogo negativo, ma questa volta il cerchio si potrebbe spezzare. La retrocessione del Sassuolo in Serie B cambia i piani del mercato e della gestione delle risorse, con la società che forse ha già messo in conto di dover far partire alcuni dei suoi giocatori più forti, tra i quali Berardi. La Juventus potrebbe essere la prima squadra ad approfittare di questa situazione per realizzare il suo sogno e portare finalmente l'attaccante in bianconero.

I discorsi con il giocatore si sono riaperti anche se la pressione non è forte come un anno fa. La dirigenza torinese vuole prima capire se il gioco valga la candela anche questa volta: Berardi torna da un bruttissimo infortuno dal tendine d'Achille e prima bisognerà valutare come avviene il suo rientro (atteso intorno a novembre) e che impatto potrebbe avere su di lui che in passato ha giù dovuto combattere contro altri problemi fisici. La volontà di trasferirsi alla Juve però non manca, tanto che l'esterno neroverde avrebbe già detto di sì alla corte della Vecchia Signora.

La trattativa con il Sassuolo

La discesa del club in Serie B può aprire nuove porte, soprattutto con la ferma convinzione di Berardi di lasciare il Sassuolo dopo tanti anni. Lo scoglio ovviamente sarà tutto nella trattativa con Giovanni Carnevali e i vertici della società che più volte hanno bloccato il passaggio a Torino del giocatore. La Juve valuta con entusiasmo anche la possibilità di un prestito oneroso con diritto di riscatto o anche obbligo, magari legato a condizioni abbastanza semplici da raggiungere. E non è da escludere l'inserimento nella trattativa di qualche giovane che potrebbe permettere ai neroverdi di fare la differenza in Serie B.