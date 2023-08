Berardi ha una voglia matta di Juve e si mette da solo fuori rosa: cose mai viste a Sassuolo Il Sassuolo ha tolto dal mercato Domenico Berardi, non ritenendo congrua la valutazione del giocatore fatta dalla Juventus. La reazione dell’attaccante è stata clamorosa: si sta allenando di sua volontà con i giocatori che non rientrano nel progetto del club.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembrava essere la volta buona per vedere finalmente Domenico Berardi vestire la maglia della Juventus e invece – almeno per ora – la trattativa col Sassuolo è saltata, lasciando il 29enne attaccante col cerino in mano, visto che mai come in questa occasione stava spingendo per dare una svolta alla sua carriera accettando la corte di un top club. Due le ragioni per cui il club emiliano ha tolto il giocatore dal mercato: la mancanza di accordo con la Juve sulla valutazione del cartellino e la difficoltà di trovare a campionato praticamente iniziato un sostituto all'altezza del calciatore simbolo della squadra.

La reazione di Berardi è stata di pancia, probabilmente inattesa per un calciatore che mai in passato era andato ad un braccio di ferro così clamoroso, anche quando due anni fa – dopo gli Europei vinti con un ruolo importante – aveva pensato fosse arrivato il momento di cambiare aria, con la Fiorentina che si era fatta avanti per portarselo a casa trovando la porta aperta del giocatore calabrese. Ma anche allora, come oggi, l'offerta era stata ritenuta inadeguata dal Sassuolo, che tuttavia adesso deve gestire il malcontento dell'attaccante della Nazionale, esploso con una decisione clamorosa: Berardi si sta allenando di sua volontà con i giocatori che non rientrano nel progetto del club.

Domenico Berardi ha trascorso l’intera sua carriera col Sassuolo, fin dalle giovanili

Di fatto il calciatore si è messo da solo fuori rosa, un gesto che se da un lato certifica che è fermo nella sua volontà di trasferirsi alla Juve – arrivando al punto di voler forzare la mano con una condotta mai avuta prima – dall'altro mette il Sassuolo nella condizione di dover rinunciare al proprio pilastro nella prima giornata di campionato domenica contro l'Atalanta e probabilmente non solo a quella.

La distanza con la Juve è ancora tanta, i bianconeri erano disposti a mettere sul tavolo dei neroverdi una cifra di poco superiore ai 20 milioni, con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Troppo poco per il Sassuolo, che lo valuta una decina di milioni in più e non accetta l'inserimento nell'affare di Soulé, valutato dalla Juve 10 milioni. Oggi era stato posto dagli emiliani il termine entro il quale chiudere l'operazione: la conseguenza è stata che il giocatore è stato tolto dal mercato. Berardi, che da parte sua l'accordo con i bianconeri già lo ha trovato, stavolta si è impuntato. Cose davvero mai viste nell'isola felice del Sassuolo.