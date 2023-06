Benzema testimonial della nuova maglia del Real Madrid: la gaffe degli spagnoli dopo il suo addio Il Real Madrid ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione, ma fra i volti della campagna c’è anche Benzema che ha lasciato il club da una settimana.

A cura di Ada Cotugno

Karim Benzema ha deciso di lasciare il Real Madrid in gran segreto: dopo 14 anni in Spagna l'attaccante francese ha accettato la proposta dell'Al-Ittihad e si è trasferito in Arabia Saudita seguendo le orme di Cristiano Ronaldo.

Carlo Ancelotti ha scoperto la decisione del suo attaccante soltanto la mattina dell'annuncio. Nessuno avrebbe mai immaginato una scelta simile da parte del francese che domenica ha comunicato al club quale sarebbe stato il suo futuro. Una notizia incredibile, dato che fino a sabato si era regolarmente allenato assieme ai suoi compagni come ha confermato l'allenatore.

E ci sono prove evidenti del fatto che tutti fossero all'oscuro: la più clamorosa è la campagna realizzata dal Real Madrid per presentare la maglia che verrà indossata nella prossima stagione. Oggi è stata svelata ufficialmente a tutti i tifosi, ma tutto il materiale per i social è stato preparato ovviamente diverso tempo prima.

Fra i testimonial delle nuove divise c'è anche Benzema. L'attaccante era stato scelto come volto per presentare il kit, essendo uomo simbolo della squadra e tra i giocatori più forti presenti nella rosa di Ancelotti. Sul profilo Youtube del club è stato caricato un video in cui, per qualche secondo, viene mostrato anche il francese con la maglia che verrà indossata durante il prossimo campionato.

Una gaffe nata da una piccola disattenzione che è stata subito corretta. Il video è stato tolto e ricaricato nella versione aggiornata, ma sui social sono state diffuse altre immagini della campagna pubblicitaria che ritraggono proprio Benzema con la nuova divisa, bianca con gli inserti oro sulle spalle e il colletto nero.

Nessuno all'interno del Real Madrid avrebbe immaginato di dover salutare il francese alla fine della stagione e forse anche lui stesso non aveva maturato fino in fondo la decisione di lasciare il club con il quale ha vinto tutto, affermandosi tra i migliori al mondo.

Alla fine tutto è stato sistemato con grande fretta, anche se molti tifosi sono riusciti a salvare in tempo le immagini in cui era presente anche Benzema e a diffondere tutto il contenuto sui social. Troppo tardi per il Real Madrid che non ha potuto nascondere il suo Piano A: sul profilo ufficiale il francese è stato cancellato dalle foto, ma ormai la versione originale ha già fatto il giro del mondo.