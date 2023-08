Benzema sovrastato da Milinkovic-Savic fallisce anche un rigore: i tifosi arabi lo deridono Benzema e l’Al Ittihad sconfitti dall’Al Hilal di Milinkovic-Savic nella Arab Champions Cup. Serata storta per l’ex Real.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra l'Al Ittihad e l'Al Hilal, valida per i quarti di finale della Arab Champions Cup era una delle più attese per il confronto tra le stelle arrivate nell'ultimo mercato. Alla fine a trionfare sono stati gli ospiti trascinati da un super Milinkovic-Savic che ha superato nella sfida a distanza Karim Benzema, protagonista di una serata da dimenticare.

Il francese non ha brillato e ha sulla coscienza il calcio di rigore che a 10′ dal termine avrebbe potuto riaprire i giochi. E invece la sua conclusione dagli 11 metri è finita sul palo dopo la deviazione del portiere avversario. Questa la ciliegina sulla torta di una partita deludente dell'ex Real Madrid uscito sconfitto 3-1 e fuori dalla coppa.

Sorride invece l'Al Hilal che si gode un Milinkovic-Savic formato deluxe. È stato proprio il centrocampista ad aprire le ostilità con un perentorio colpo di testa. Un'incornata viziata da una spinta molto dubbia su un avversario da parte del serbo che ha poi staccato su Benzema, letteralmente sovrastato. Una situazione di gioco che sicuramente ha inciso sullo stato d'animo del francese meno brillante del solito e servito malissimo.

Se i compagni dunque non sono stati all'altezza, con N'golo Kanté che ha girato un po' a vuoto, anche l'arbitro ci ha messo del suo. Una scena molto particolare si è concretizzata a metà partita quando Benzema cercava di servire qualcuno della sua squadra per dare il la ad una ripartenza. E invece il pallone dopo una deviazione di un avversario è stato ulteriormente allontanato dall'arbitro con un tocco involontario da calciatore vero.

Come se non bastasse poi i tifosi dell'Al Hilal si sono scatenati prendendo in giro l'Al Ittihad e anche quello che alla vigilia era considerato il pericolo pubblico numero uno. Un video registrato sugli spalti mostra un tifoso in maglia blu chiedersi dove sia Benzema, cercandolo poi tra i seggiolini in maniera ironica.