Azione velocissime e finalizzazione pazzesca. Straordinario gol di tacco di Karim Benzema poco dopo il 10′ che porta il Real Madrid in vantaggio nel Clasico contro il Barcellona. Il numero 9 della Casa Blanca ha aperto la gara dello stadio Alfredo Di Stefano con una giocata meravigliosa su assist dalla destra di Lucas Vazquez, che ha seguito l'iniziativa centrale di Fede Valverde ed è riuscito a centrare perfettamente per il compagno a centro area. Poi ci ha pensato Karim, sempre lui. Con la palla all'indietro e il baricentro del corpo spostato in avanti, il centravanti dei Blancos ha colpito di tacco e ha infilato sul primo palo ter Stegen. Intuito e tecnica condite da una velocità di esecuzione meravigliosa. Per il calciatore francese sono 13 gol in 16 partite nel 2021, in pratica un gol ogni 99 minuti.

I numeri dell'annata 2020-2021 di Karim Benzema sono straordinari: 19 reti in 26 partite in Liga, 25 gol in 35 gare stagionali. Un calciatore fantastico che sta attraversando, con molta probabilità, il momento migliore della sua carriera e i merengues se lo stanno godendo a 360°. Non bastano i numeri a quantificare l'importanza di Karim per il Real, che è spietato sotto porta ma è vitale per tutto lo sviluppo della fase offensiva del Madrid di Zizou: pochi attaccanti come lui riescono ad essere così d'impatto nello sviluppo del gioco.

Un gesto tecnico sublime per una partita che può significare tanto in vista del rush finale della Liga 2020-2021: il Real Madrid di Zinedine Zidane con una vittoria contro i blaugrana si porterebbe al primo posto, a pari con l'Atleltico Madrid di Diego Pablo che domani sarà impegnato al Benito Villamarin di Svilgia contro il Real Betis. Il campionato spagnolo sembrava chiuso ma chi la pensava così non aveva fatto i conti con Karim Benzema & co.