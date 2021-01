Andrea Pirlo ricorrerà ad un modesto turnover in vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la SPAL. Contro la formazione di Serie B capace di eliminare il Sassuolo nel turno precedente, il tecnico bianconero ne approfitterà per far riposare chi ha fatto gli straordinari, come Rodrigo Bentancur. Quest'ultimo, secondo quanto rivelato da Pirlo, ha disputato gran parte del match contro il Bologna stringendo i denti per un buco nel piede, figlio di un intervento falloso di un avversario.

In Juventus-SPAL non ci sarà Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano resterà a riposo in Coppa Italia, dopo un brutto colpo rimediato nell'ultimo match di campionato contro il Bologna. L'uruguaiano infatti in avvio di gara aveva subito un pestone molto doloroso da Soriano, che gli aveva causato un buco nel piede curato con dei punti di sutura. Nonostante tutto, Bentancur è rimasto in campo fino alla fine.

A tal proposito Pirlo ha annunciato: "Riposerà di sicuro Bentancur perché domenica ha giocato tutta la partita con un buco nel piede. Abbiamo dovuto mettere tre punti dopo un minuto, questo non è stato detto però ha fatto un grande sacrificio e adesso avrà bisogno di qualche giorno di riposo per riassorbire la contusione. Riposerà qualche giocatore che ha giocato domenica, rientreranno de Ligt e Demiral che partiranno dall’inizio".

A prescindere da chi scenderà in campo, Pirlo vuole risposte importanti dai suoi che non dovranno prendere sotto gamba l'impegno, anche alla luce di quello che è successo in Europa: "Questo match nasconde tante insidie perché affrontiamo una squadra di Serie B, però se guardiamo anche i campionati esteri ci sono state tante sorprese, Bayern e Real sono stati eliminati con squadre di serie inferiori. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, servirà massima concentrazione. La SPAL ha fatto un buon cammino in Coppa e lo sta facendo anche in campionato. Dovremmo stare molto attenti perché l'obiettivo principale è passare il turno, servirà essere al massimo per evitare brutte figure".

Tempo di bilanci al giro di boa della stagione per Pirlo che si è detto moderatamente soddisfatto: "È abbastanza positivo, potevamo avere qualche punto in più ma venendo da una stagione faticosa come quella dell'anno scorso qualche battuta d'arresto era normale ci fosse. Siamo ancora in lotta su tutto, il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo. Possiamo ancora migliorare, abbiamo grandi margini. Spero di avere presto la rosa al completo, così potremmo lavorare su i concetti; dall'inizio della stagione non siamo mai stati al completo".