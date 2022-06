Benfica re del mercato in uscita degli ultimi dieci anni: incassato più di un miliardo di euro Nessun club europeo ha incassato più del Benfica nell’ultimo decennio: un vero e proprio modello di business, tra scouting e lavoro sul settore giovanile.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande attenzione in merito alla sessione estiva di mercato e sui grandi colpi che possono entusiasmare tifosi e appassionati. Ci sono club che sono più bravi nel ricercare talenti e poi rivenderli a cifre importanti per poter tenere a posto i conti, avere una gestione diversa e provare ad aumentare anche il loro status a livello nazionale ed europeo.

Tra queste società c'è, sicuramente, il Benfica. I portoghesi sono un esempio di grande lavoro a livello di scouting e di vendita dei pezzi più pregiati a cifre davvero importanti: questo li ha portati ad essere nell'ultimo decennio la squadra che ha raccolto più dalle cessioni.

La partenza di Darwin Núñez per Liverpool per 75 milioni di euro più bonus, è solo l'ultima grande operazione delle Aguias, che da anni riesce ad ottenere il massimo beneficio da ogni vendita. In totale, dalla stagione 2010/2011, i portoghesi hanno visto entrare nelle loro casse più di un miliardo di euro, 1.233 euro per l'esattezza, spendendone solo 537 per gli acquisti. Questo porta alla luce come il club lusitano, solo in merito ai cartellini di entrate e uscita, abbia un saldo positivo di 696 milioni di euro. Le cessioni più redditizie sono state quelle di João Felix all'Atlético Madrid per 126 milioni, Darwin Nuñez al Liverpool per 100 e Rúben Dias al Manchester City per 68.

Ai piedi del podio ci sono Ederson e Witsel, entrambi ceduti per 40 milioni di euro e alle loro spalle Raúl Jiménez e Semedo, che hanno rispettivamente preso le strade di Wolverhampton per 38 milioni e Barcellona per 36.

Quello del club portoghese potrebbe essere un vero e proprio modello di business, perché oltre all'oculatezza nello scouting il Benfica cura tantissimo il settore giovanile. A dimostrarlo c'è la vittoria della Youth Leaguedopo tre finali perse, che comunque fanno capire l'importanza nel lavoro con i giovani del club.

I trasferimenti più costosi del Benfica