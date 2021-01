Benevento-Milan è una delle partite più interessanti del 15° turno della Serie A 2020/2021. La partita tra i sanniti i Filippo Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli si giocherà domenica 3 gennaio 2021 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, con fischio d'inizio programmato per le ore 18.00. Entrambe le squadre vengono da un periodo positivo, visto che i giallorossi hanno vinto in casa dell'Udinese prima della sosta natalizia per 2-1 e sono al decimo posto in classifica mentre il Diavolo è sempre capolista e non ha nessuna intenzione di lasciare il comando alle inseguitrici.

Gara dai mille significati per Pippo Inzaghi, che ha iniziato la sua carriera da allenatore nel calcio dei "grandi" proprio al Milan ma, dopo le soddisfazioni da calciatore, non sono state altrettante quelle da tecnico a Milanello. L'ex centravanti della Nazionale Italiana ha continuato per la sua strada e sta iniziando a raccogliere i frutti di quanto seminato in questi hanno.

Benevento-Milan, dove vederla in TV

Benevento-Milan si gioca domenica 3 gennaio 2021 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Calcio HD (canale 251).

La diretta streaming di Benevento-Milan

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 17:00. Si può vedere la partita di Benevento anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.