Bellissimo gesto di Ronaldo: manda un aereo pieno di aiuti per le popolazioni colpite dal terremoto Cristiano Ronaldo ha messo mano al portafoglio e ha riempito un areo di materiale che ha inviato alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terribile terremoto di inizio febbraio.

A cura di Paolo Fiorenza

Spesso criticato per il suo egoismo calcistico, fino ad arrivare al tumultuoso addio al Manchester United che ne ha esposto all'ennesima potenza l'atteggiamento da superstar egocentrica, Cristiano Ronaldo fa adesso parlare di sé per un motivo molto nobile. Il 38enne campione portoghese ha infatti inviato un aereo carico di aiuti per le popolazioni colpite dal devastante terremoto che si è abbattuto su Siria e Turchia provocando decine di migliaia di morti.

Il bomber di Madeira gioca attualmente nell'Al-Nassr, e in Arabia Saudita gli echi dell'immane tragedia umanitaria conseguenza del sisma dello scorso 6 febbraio sono stati tali da toccarlo nel profondo. Le tantissime vittime,tra cui anche il nazionale ghanese Christian Atsu, sono solo un aspetto della disgrazia che ha lasciato senza più casa né altro altre migliaia di persone.

Cristiano Ronaldo ha ricevuto il premio di miglior giocatore della Saudi Pro League per il mese di febbraio

Ronaldo ha deciso dunque che non poteva restare senza fare nulla e ha messo mano al portafoglio per pagare di tasca sua materiale utile alla causa delle popolazioni flagellate: ha fatto acquistare tende, pacchi alimentari, cuscini e coperte, letti, pappe, latte e forniture mediche per contribuire allo sforzo umanitario. Poi ha fatto caricare tutto su un aereo – racconta il Daily Mail – e gli aiuti sono stati fatti arrivare sia in Turchia che in Siria.

Peraltro non è la prima volta che Ronaldo fa donazioni così generose, si ricordano altri gesti di grande cuore anche in passato: una volta ha versato 80mila euro per pagare un'operazione al cervello di un bambino, un'altra ha donato 155mila euro per aiutare a finanziare un centro oncologico nel suo Portogallo. CR7 del resto ha ricoperto ruoli di ambasciatore per Save the Children, Unicef ​​e World Vision, donando oltre un milione di euro agli ospedali portoghesi durante l'apice della pandemia di Covid-19. Impossibile non applaudirlo, anche da parte dei suoi detrattori.