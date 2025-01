Belgio allo sbando, dopo Tedesco licenziato Serneels con una telefonata: era in panchina da 14 anni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il calcio belga sta vivendo uno dei suoi momenti storici peggiori in assoluto: la Federcalcio ha deciso di fare piazza pulita con un doppio colpo di spugna clamoroso cacciando dal proprio incarico il ct della nazionale maschile, Domenico Tedesco, e quello della selezione femminile, Ives Serneels. Se per il tecnico italiano il countdown era già iniziato da tempo dopo poco più di un anno dal contratto, per il secondo è stato un vero fulmine a ciel sereno: era in panchina da 14 anni, è stato allontanato con una telefonata di qualche minuto.

Serneels si trovava a Milano a seguire Inter-Sassuolo

La prossima estate le Fiamme Rosse, come viene soprannominata la nazionale di calcio femminile belga parteciperanno per la terza volta consecutiva agli Europei: un traguardo che porta la firma in calce di Ives Serneels il ct che è riuscito nell'impresa storica, mai riuscita a nessun altro suo predecessore. Eppure non guiderà le ragazze belghe in Svizzera: dopo la qualificazione a seguito della vittoria negli spareggi contro l'Ucraina all'inizio di dicembre e malgrado la programmazione per il torneo continentale, non è più il ct in carica. Solo giovedì scorso, si trovava a Milano per assistere alla partita di Coppa Italia Inter-Sassuolo perché cinque potenziali nazionali erano presenti: Tessa Wullaert, Marie Detruyer, Kassandra Missipo, Davina Philtjens ed Elena Dhont.

Il licenziamento di Serneels in una videochiamata di qualche minuto

Solo 24 ore più tardi è arrivata la paradossale decisione federale: Peter Willems. Ceo della Federcalcio belga, ha fatto una videochiamata con Serneels e dopo aver chiacchierato sulle sue considerazioni sulle giocatrici visionate è arrivato un messaggio secco: licenziato con effetto immediato. Poco più tardi lo stesso Williems ha annunciato il licenziamento agli altri membri dello staff delle Fiamme Rosse annunciando direttamente il successore. Elisabet Gunnarsdottir. Poco più tardi il licenziamento di Serneels è stato annunciato ufficialmente dalla RBFA in un comunicato stampa.

Serneels, ct da 14 anni della Nazionale belga femminile

Dopo 14 anni di panchina, Serneels è stato così cacciato con una telefonata di pochi minuti a pochi giorni dal licenziamento di Tedesco. Un siluramento che deve aver più che stizzito Serneels visto che nella nota federale non è stata riportata alcuna sua dichiarazione. Un'avventura durata poco meno di quattordici anni da allenatore della Nazionale femminile, in cui ha portato il calcio belga sulla mappa internazionale da ct delle Fiamme Rosse, culminata con la triplice consecutiva qualificazione europea.