Bayern Monaco multato per aver ritardato il calcio d’inizio di 37 secondi: sanzione eclatante

Il Bayern Monaco ha subito una multa di 35 mila euro dalla federcalcio tedesca per aver ritardato di 37 secondi il calcio d'inizio della partita della 31ª giornata dello scorso campionato contro il Mainz. La notizia ha scatenato un putiferio, decine di tifosi bavaresi pretendono che il club non paghi quella multa. Ovviamente c'è una motivazione per questa sanzione, che sta facendo in ogni caso il giro del mondo.

35 secondi di ritardo e 37 mila euro di multa

La notizia secca fa sorridere, perché si pensa immediatamente alla puntualità tedesca e al contempo pure a tante partite di varie competizioni iniziate con uno o più minuti di ritardo. Qui invece un ritardo di 37 secondi produce la bellezza di 35 mila euro, una cifra comunque quasi infinitesimale per un club come il Bayern, che per 75 milioni di euro ha appena comprato il colombiano Luis Diaz. Ma per il Bayern e i suoi tifosi è una questione di principio.

La spiegazione del Tribunale della DFB

Il Tribunale Sportivo della DFB ha spiegato perché il Bayern per la partita giocata lo scorso 26 aprile si è beccato una multa salata. Il Tribunale ritiene il club bavarese responsabile del calcio d'inizio ritardato e nella sentenza fornisce in modo meticoloso la spiegazione definendo nel dettaglio le procedure che vengono effettuate prima du una partita di Bundesliga: "È indiscusso che il controllo dell'equipaggiamento della squadra del Bayern Monaco non abbia potuto essere completato alle 15:25:30 come previsto, ma solo alle 15:27:00, quindi con un ritardo di 1 minuto e 30 secondi. Di conseguenza, i giocatori del Bayern non erano pronti per l'ingresso in campo delle squadre e della squadra arbitrale fino alle 15:27:30, e non alle 15:26:00 come previsto. Questo ritardo, di cui il Bayern Monaco è responsabile ai sensi dell'articolo 14a del regolamento di gioco della DFL, ha causato anche il ritardo di 37 secondi nel calcio d'inizio".

Il Bayern contesta, la multa resta

37 secondi! Il Bayern ha contestato la richiesta di penalità, la multa, sostenendo che non era stato calcolato il percorso effettuato dai giocatori del Mainz. Spiegazione rigettata dal Tribunale della DFB (che sta per Deutscher Fussball-Bund): "Il giro è durato solo 50 secondi, quindi 15 secondi in meno rispetto al programma previsto". Il Tribunale ha anche spiegato che il club campione di Germania si era reso responsabile di un ritardo per la settima volta in stagione, pure per questo la multa è di 35.000 euro.