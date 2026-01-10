Baturina con un lampo riprende il Bologna nel recupero, gol e rimpianti tra Udinese e Pisa: finisce 2-2

Un golazo di Baturina permette al Como di pareggiare nel recupero ed evitare la sconfitta in casa contro il Bologna dopo il vantaggio di Cambiaghi. Pareggio per 2-2 tra Udinese e Pisa.

Baturina segna un super gol nel recupero e riprende il Bologna: finisce 1-1 a Como. La squadra di Italiano si era portata in vantaggio con Cambiaghi, che prima segna e poi si fa espellere per una gomitata a Van der Brempt.

Al Sinigaglia succede di tutto: il Bologna resta in dieci dopo l’espulsione del marcatore del vantaggio al 60’. Poco dopo, al 65’, Abisso è di nuovo al centro della scena revocando un rigore assegnato al Como. Fabregas inserisce tanti uomini offensivi e nel finale riesce a tenere Italiano dietro in classifica.

Il Bologna parte forte, determinato a interrompere la serie negativa. Cambiaghi prova a sorprendere Butez con un tiro potente, ma il portiere risponde con un riflesso strepitoso. Lo spavento sveglia i padroni di casa: Nico Paz prova a impensierire Ravaglia, bravo anche sul secondo tentativo dell’argentino, che non sfrutta un errore di Lucumì. Proprio il difensore colombiano è costretto a uscire per un infortunio muscolare, sostituito da Vitik.

La superiorità dei felsinei si conferma all’inizio della ripresa: Castro recupera palla alto e serve Cambiaghi, che supera Butez con un tiro non irresistibile, stavolta senza attenuanti per il portiere. Al 60’, l’autore del gol finisce nei guai: scontro con Van der Brempt, ammonito, e gomitata giudicata condotta violenta da Abisso, che lo espelle. Poco dopo, altro episodio da VAR: Douvikas cade dopo un contatto lieve con Vitik, Abisso assegna il rigore ma poi lo revoca dopo la revisione.

L’uomo in più stimola il Como, vicinissimo al pari con un destro di Nico Paz che si stampa sul palo interno. Fabregas galvanizza il pubblico e guida la squadra nel forcing finale, premiato dal gol di Baturina: un destro a giro spettacolare regala il 1-1 definitivo ai lariani.

Como-Bologna, il tabellino

RETI: 50′ Cambiaghi, 95′ Baturina.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (63′ Posch), Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno (85′ Baturina); Perrone, Da Cunha (57′ Caqueret); Vojvoda (57′ Kuhn), Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi (26′ Vitik), Miranda; Pobega (84′ Sulemana), Freuler (76′ Ferguson); Rowe (79′ Casale), Fabbian, Cambiaghi; Castro (76′ Immobile). All.: Italiano.

ARBITRO: Abisso

Il Pisa ci prova ma l'Udinese va vicina alla vittoria: finisce

Un punto per ciascuno, che serve più all'Udinese che al Pisa. La squadra di Alberto Gilardino passa in vantaggio con Tramoni e poi viene rimontata dai friulani ma poco dopo l'ora di gioco è Meister a regalare almeno un punto ai toscani

La partita parte a ritmi altissimi, con entrambe le squadre subito pericolose. A sbloccare il match è Tramoni: il numero 10 del Pisa riceve palla sulla sinistra, si accentra e scaglia un destro all’incrocio dei pali, imprendibile per Okoye. L’Udinese non si abbatte e, nel giro di venti minuti, ribalta il risultato. Prima Kabasele insacca di testa su angolo calciato da Zaniolo, poi Davis trasforma il rigore concesso dopo il fallo di Leris su Ekkelenkamp.

Nella ripresa il Pisa preme con maggiore continuità, soprattutto sulle corsie laterali, e trova il 2-2 grazie a Meister, che finalizza a porta vuota un colpo di testa di Piccinini respinto da Okoye. Nel finale fioccano le occasioni: palo di Meister da una parte, palo di Atta dall’altra, e un errore sottoporta di Davis che avrebbe potuto regalare la vittoria ai friulani.

Udinese-Pisa, il tabellino

RETI: 13′ Tramoni (P), 19′ Kabasele (U), 40′ rig. Davies (U), 67′ Meister (P).

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli (dal 56′ Piotrowski), Miller (dal 75′ Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 56′ Atta), Kamara (dal 74′ Palma); Zaniolo (dal 61′ Gueye), Davis. All.: Runjaic.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris (dal 57′ I. Touré), Marin (dal 57′ Piccinini), Aebischer, Angori; Moreo, Tramon. All.: Gilardino.

ARBITRO: Ayroldi.