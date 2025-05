Bastoni scrive un messaggio dopo Inter-Barcellona e tira in ballo Yamal: vuole che lui lo sappia

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'impresa dell'Inter contro il Barcellona in Champions League difficilmente sarà dimenticata come partita sia da parte dei tifosi nerazzurri che dagli amanti del calcio. Ben 13 gol in 2 partite e la consapevolezza che in campo probabilmente c'erano già le squadre più forti del torneo. Al triplice fischio, dopo 120 logoranti minuti, tanti calciatori erano a terra seduti stremati, senza forze. Segno che quella del Meazza era stata davvero una battaglia in tutti i senti. Anche Alessandro Bastoni che solo oggi ha trovato la forza e la concentrazione per scrivere un messaggio.

L'ha fatto affidando a un post dal suo account Instagram un suo pensiero su quanto avvenuto nelle ultime 48 ore. Il difensore centrale nerazzurro è stato tra i migliori in campo e ha avuto il difficile compito di contenere uno come Lamine Yamal. Ecco, proprio l'attaccante del Barcellona è stato nominato e taggato dallo stesso Bastoni il quale ha avuto che gli arrivasse il suo messaggio. Il difensore dell'Inter è rimasto folgorato dalle sue capacità tanto da scambiare anche la maglia a fine partita col talento spagnolo: "Sei un mostro".

Yamal e Bastoni in campo durante un frangente di Inter-Barcellona.

Ma non è l'unica cosa che Bastoni ha voluto scrivere riservando un momento per omaggiare il 17enne fenomeno dei catalani. Il difensore ha infatti scritto: "Menzione speciale per un bambino terribilmente bravo: @lamineyamal sei un mostro". Il tag al giocatore è semplicemente un modo per sapere che un giorno Yamal leggerà quelle righe che il giocatore ha affidato col cuore ai social allegando diverse immagini della partita. "Solo ora comincio a rendermi conto che incredibile impresa abbiamo compiuto martedì" ha esordito nel suo post.

Il post di Bastoni sui suoi account social

"Lo sforzo che abbiamo lasciato su quel campo è stato enorme ed è stato tutto ripagato, e anche di più, dall’indimenticabile energia dei nostri tifosi – sottolinea Bastoni che continua -.Ringrazio ogni singolo compagno di squadra: lo spirito, la fame, il cuore. Combattere al tuo fianco è ciò che rende ogni sacrificio sin da bambini. Rispetto per i nostri avversari: hanno dimostrato una forza e un cuore incredibili". E dopo aver menzionato Yamal conclude: "A tutti gli interisti ci vediamo a Monaco di Baviera. Grazie di tutto".