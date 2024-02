Bastoni racconta l’intervallo di Roma-Inter e la telefonata di Inzaghi: “Primo tempo inguardabile” Bastoni ha raccontato ai microfoni di DAZN cosa è successo nell’intervallo di Roma-Inter, quando i nerazzurri erano in svantaggio, e la telefonata dello squalificato Simone Inzaghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L‘Inter è riuscita a vincere una partita importante contro una buonissima Roma. I nerazzurri hanno chiuso il primo tempo in svantaggio per 2-1, la prima volta in campionato per la squadra di Simone Inzaghi, e hanno subito l'organizzazione di giallorossi di De Rossi.

Delle difficoltà della capolista nei primi 45′ ha parlato Alessandro Bastoni ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha raccontato cosa è successo nell'intervallo della partita dell'Olimpico e ha svelato che Inzaghi, oggi squalificato, ha chiamato la sua squadra per provare ad invertire la rotta: "Primo tempo inguardabile. Ci hanno mangiato. Siamo scesi in campo male. Poi nell’intervallo ci ha chiamato il mister in viva voce e abbiamo fatto uno switch mentale. Ci siamo parlati a fine primo tempo e ci siamo detti di essere noi. E l'abbiamo fatto vedere. Le partite si vincono mentalmente, la Roma c'aveva divorato nel primo tempo. Siamo cambiati mentalmente nel secondo tempo. Sapevamo quanto fosse importante questa partita. Vittoria fondamentale, ti porti l'adrenalina in settimana. Siamo carichi".

Martedì c'è l'Atletico Madrid in Champions League per l'andata degli ottavi di finale: "Riproveremo ad andare in finale con un risultato diverso".