Bastoni ammutolisce Moscardelli nella festa dell’Inter: “Voglio dire solo una cosa, si sbagliava” Durante la festa in Piazza del Duomo, davanti a migliaia di tifosi dell’Inter Alessandro Bastoni ha risposto a Davide Moscardelli che qualche giorno prima aveva punzecchiato il popolo nerazzurro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La festa nerazzurra per il 20° Scudetto in Piazza Duomo ha visto protagonisti ad uno ad uno tutti i giocatori dell'Inter che si sono presi applausi, cori e inni da parte dei migliaia di tifosi che erano presenti sin dalle prime ore del pomeriggio. Ad uno ad uno hanno fatto la loro apparizione sulla terrazza 21 all'imboccatura della Galleria Vittorio Emanuele. Tra loro anche Alessandro Bastoni che ha approfittato del momento per togliersi un sassolino dalla scarpa.

La serata nerazzurra è solamente all'inizio con la festa per la seconda stella che entra nel vivo nel momento in cui i giocatori lasciano il pullman e si affacciano dalla terrazza microfono alla mano. Un'apoteosi autentica per i migliaia di tifosi che hanno invaso Piazza del Duomo. Una lunghissima attesa, iniziata alle 16:00 quando il pullman è partito da San Siro per poi percorrere le strade della città e arrivare sotto la Madonnina solo attorno alle 23:00.

Un'attesa però ben ripagata perché lo spettacolo è stato incredibile: fuochi d'artificio, fumogeni e canti fino all'apparizione di ogni singolo giocatore della rosa di Simone Inzaghi che ha poi chiuso la kermesse per ultimo prendendosi la finale ovazione corale del pubblico nerazzurro. Ma tra i più acclamati c'è stato anche un Alessandro Bastoni che non solo ha voluto salutare i propri tifosi intonando tra i più popolari inni da stadio ma si è tolto anche la soddisfazione di rispondere a Davide Moscardelli che nei giorni scorsi aveva pizzicato proprio l'Inter.

"Vi devo dire una cosa" ha urlato nel microfono il centrale nerazzurro e dell'Italia di Spalletti. "Mi sa che Moscardelli si sbagliava… siete i più belli del mondo". Poche parole ma dirette al punto, che hanno scatenato l'ovvia conseguente esultanza collettiva dei migliaia di tifosi presenti.

Cosa aveva detto Moscardelli sull’Inter

La polemica era nata dopo una infelice frase dell'ex giocatore che era intervenuto in studio per commentare i primi festeggiamenti post derby. "Andate a riprendere il video di quando ho visto il campionato col Pisa, c'era più gente" aveva detto Davide Moscardelli, anni 44, vecchia conoscenza della Serie A in cui ha vestito anche le maglie di Chievo, Bologna, Lecce. L'ex attaccante aveva commentato a TvPlay così le ore successive alla vittoria aritmetica dello scudetto dell'Inter dopo la vittoria di lunedì contro il Milan. E cos', la risposta di Bastoni dalla terrazza del Duomo davanti al popolo nerazzurro.