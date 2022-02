Barcellona spaventato da Kessié, non se l’aspettavano: “Pretese economiche esorbitanti” Il Barcellona è rimasto spiazzato da Franck Kessié: il centrocampista ivoriano è pronto a rinnovare con il Milan. I catalani non se l’aspettavano: “Pretese economiche esorbitanti”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Franck Kessié come Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma: l'incubo del Milan prende forma. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con la società rossonera a giugno 2022. Poco più di 5 mesi per decidere con Maldini e Massara cosa fare del suo futuro. Ma il quadro sembra essere chiaro: Kessié vuole lasciare il Milan. Il club del diavolo ha offerto tra i 6 e i 6,5 milioni di euro per rinnovare il suo contratto ma la richiesta dell'entourage del giocatore è invece molto alta e sfiora addirittura i 9 milioni. Davvero troppo come aumento d'ingaggio dato che il giocatore ad oggi guadagna 2,2 milioni di euro.

Ecco perché allora nel corso delle ultime settimane, il giocatore e i suoi agenti stanno valutando diverse opzioni per cercare la giusta collocazione per il calciatore. Troppa distanza col Milan che però non esclude Kessié da una nuova esperienza in un altro top club. Sull'ivoriano si sono infatti concentrate le attenzioni di PSG, Juventus e Tottenham, ma anche e soprattutto del Barcellona. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Sport', l'offerta dei catalani per ingaggiare il centrocampista sarebbe stata più che soddisfacente. Kessié avrebbe però sbattuto la porta in faccia anche a un club di tale prestigio.

Il club di Laporta avrebbe messo sul piatto una somma pari a 5 milioni di euro netti a stagione per convincere Kessié a firmare con i catalani. Circa 10 milioni lordi che per una società in grave crisi economica sono davvero tantissimi. Nonostante questo però, l'entourage dell'ivoriano avrebbe deciso di rispedire al mittente questa valanga di soldi lasciando ancora il giocatore sul mercato. Tutto lascia pensare che Kessié abbia già ben chiaro il suo futuro e possa aver trovato già una nuova squadra con la quale avrebbe anche già concordato il suo ingaggio futuro. Motivo per cui sta rifiutando qualsiasi tipo di offerta. Attualmente, l'unica certezza, è che il Barcellona abbia deciso di mollare il giocatore definitivamente.