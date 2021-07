Barcellona in ginocchio per la crisi, lettera ai big: tagliatevi lo stipendio Il Barcellona sta lavorando per rinegoziare gli ingaggi a cifre assai più basse rispetto al passato di alcuni calciatori più rappresentativi. Il presidente Laporta avrebbe scritto una lettera si suo pugno ad alcuni senatori: la situazione del club catalano è davvero complicata e il termine ultimo per mettere a posto i conti è il 15 agosto. L’annuncio del rinnovo di Messi potrebbe slittare ancora se non dovessero arrivare alcune cessioni e perfezionati i tagli degli ingaggi.

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona non sta vivendo una buona situazione economica e le cronache dell'ultimo anno lo hanno ampiamente dimostrato. La Liga sta cercando di abbassare i costi dei club spagnoli e Javier Tebas, presidente della federazione, ha lanciato una riduzione del tetto ingaggi come condizione principale per la sostenibilità. Questa situazione ha messo in grande difficoltà il Barça: al momento il club catalano non può ufficializzare il nuovo contratto di Lionel Messi, con cifre più basse rispetto al precedente, se non agisce subito su due filoni precisi. Il primo si basa sulla cessione di alcuni calciatori (Umtiti, Coutinho, Pjanic e Griezmann i principali indiziati) e il secondo è quello di rinegoziare gli ingaggi a cifre assai più basse rispetto al passato coloro che fanno parte del progetto tecnico di Ronald Koeman.

Il presidente Joan Laporta avrebbe inviato una lettera a quattro dei senatori del Barcellona, ovvero Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto; a cui ha chiesto un taglio drastico dello stipendio. I rappresentanti di Sergi Roberto, Busquets e Jordi Alba stanno già negoziando con il club la riduzione dell'ingaggio e l'agente dei primi due, Josep Maria Orobitg, ha incontrato negli uffici del club gli avvocati del Barça per studiare le condizioni migliori per entrambe le parti. Con Piqué non dovrebbero esserci problemi secondo i media catalani, che raccontano di un'intesa già raggiunta con il presidente e che deve essere soltanto finalizzata.

Il centrocampista centrale e il jolly devono rinnovare il contratto e, anche se fino ad ora non c'era stato un faccia a faccia, è stata proposta una riduzione del 40% ma, in ogni caso, sarà una trattativa diversa a seconda della durata del legame e non è possibile una negoziazione corale. In rosa non tutti sarebbero molto disposti ad un'altra decurtazione poiché ritengono di averlo già dato una grossa mano al club lo scorso autunno, quando hanno dato il via libera al rinvio degli stipendi, e sostenendo che non è stato ancora regolarizzato tutto.

Al club è stata data una scadenza fino al 15 agosto ma la società aveva avvertito i giocatori a fine maggio della situazione e che avrebbero dovuto cercare di raggiungere un accordo finanziario per il bene del club il prima possibile. La lettera delle ultime ore è solo un "sollecito". Sono ore frenetiche per i dirigenti catalani, che devono lavorare su più tavoli per capire in che modo mettere a posto le cose in vista dell'inizio della stagione e per ufficializzare il prima possibile l'accordo con Messi per i prossimi cinque anni.