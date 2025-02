video suggerito

Barcellona-Atletico Madrid, dove vedere la partita di Coppa del Re in TV e streaming: probabili formazioni Barcellona e Atletico Madrid si affrontano in una delle due semifinali di Coppa del Re 2024-2025. L'incontro si disputerà oggi martedì 25 febbraio alle ore 21:30. Tutte le informazioni su dove vedere la gara in diretta tv e streaming e le formazioni delle due squadre spagnole.

A cura di Alessio Morra

Il Barcellona e l'Atletico Madrid si affrontano stasera, martedì 25 febbraio, alle ore 21:30 nella semifinale di andata di Coppa del Re, quella di ritorno si giocherà all'inizio di aprile. Barcellona-Atletico Madrid e Real Sociedad-Real Madrid sono le due semifinali. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su TeleLombardia e sui canali del circuito abbinato ad esso. Streaming su YouTube su Cronache di Spogliatoio.

Le tre grandi della Liga stanno andando quasi a braccetto in campionato, ognuna di loro ha avuto una flessione, e sono racchiuse in un punto. La Champions sarà impegnativa per tutte e tre: Real-Atletico e Barcellona-PSG. La Coppa del Re arriva per lo mezzo con una semifinale di lusso, d'andata, allo Stadio Olimpico.

Partita: Barcellona-Atletico Madrid

Orario: 21:30

Dove: Stadio Olimpico, Barcellona

Quando: martedì 25 febbraio 2025

Diretta TV: Telelombardia

Diretta Streaming: Telelombardia, Cronache di Spogliatoio

Competizione: Coppa del Re 2024-2025, semifinale andata

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta TV e streaming: canale e orario

Dove vedere in TV e streaming la partita tra Barcellona e Atletico Madrid? La semifinale di andata di Coppa del Re si giocherà stasera allo Stadio Olimpico. Si parte alle ore 21:30. La sfida sarà visibile gratuitamente in streaming su YouTube sul canale di Cronache di Spogliatoio. E naturalmente l'incontro si potrà vedere anche in TV su Telelombardia e sui canali affiliati.

Piemonte, Canale 12

Lombardia, Canale 10

Veneto, Canale 15

Trentino Alto Adige. Canale 13

Friuli Venezia Giulia, Canale 13

Emilia Romagna, Canale 12

Toscana, Canale 17

Marche, Canale 15

Abruzzo, Canale 78

Lazio, Canale 84

Campania, Canale 12

Puglia, Canale 84

Calabria, Canale 84

Sicilia, Canale 15

Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni della partita di Coppa del Re

La Coppa del Re è un obiettivo di entrambe le squadre. Giocano i migliori a disposizione. La finale, contro probabilmente il Real Madrid, è da sogno. Szczesny ormai è il titolare del Barcellona che davanti schiera i tre tenori. Alvarez e Griezmann gli avanti dell'Atletico.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Garcia, Cubarsì, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski All. Flick

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, Llorente, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez All. Simeone