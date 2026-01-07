Barcellona-Athletic in Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e formazioni

In Arabia Saudita si disputa anche la Supercoppa di Spagna, che da qualche stagione si disputa con la formula della Final Four. Oggi, mercoledì 7 gennaio, si gioca la prima semifinale quella che vedrà protagoniste il Barcellona, vincitore della Liga e della Coppa del Re nella passata stagione, e l'Athletic Bilbao, in campo virtù del quarto posto ottenuto nella scorsa stagione. L'incontro si potrà seguire in diretta sul canale Youtube ‘Cronache di spogliatoio'.

La Supercoppa di Spagna per il settimo anno consecutivo si gioca con la formula della Final Four. Quindi quattro squadra in lizza per il trofeo. A questo giro ci sono le prime quattro della classifica della Liga 2024-2025. Perché il Barcellona e il Real Madrid, primo e secondo, sono state in campo anche nella finale di coppa, che è stata una partita spettacolare. Così sono salite a bordo pure Atletico Madrid e Athletic Bilbao. L'altra semifinale sarà Real-Atletico, il derby di Madrid si giocherà giovedì 8 gennaio.

Partita: Barcellona-Athletic Bilbao

Dove: King Abdullah Sport City, Jeddah

Quando: mercoledì 7 gennaio 2026

Orario: 20:00

Diretta TV: Cronache di Spogliatoio

Diretta Streaming: Cronache di Spogliatoio

Competizione: Supercoppa di Spagna, semifinale

Barcellona-Athletic Bilbao, dove vederla in TV: è in chiaro

La semifinale della Supercoppa di Spagna si potrà seguire in esclusiva sul canale Youtube ‘Cronache di spogliatoio‘, che manderà in onda ancora una volta l'evento. Per seguire la partita tra Barcellona e Athletic in diretta TV basterà accedere a Youtube e scegliere quel canale per vedere l'incontro.

Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta streaming: l'orario

Stessa pratica per la diretta streaming. Sempre Youtube e il canale ‘Cronache di spogliatoio', che manderà in onda anche la seconda semifinale, giovedì, e la finale in programma invece domenica 11 gennaio.

Barcellona-Athletic Bilbao, le probabili formazioni della Supercoppa di Spagna

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Balde; De Jong, E. Garcia; Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran Torres. All. Flick.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Lekue, Boiro; Ruiz, Jauregizar; Berenguer, Sanchet, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde.