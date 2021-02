Sono successe tante cose in questo sabato in Serie B. Innanzitutto c'è stato il malore di Dziczek nel corso della partita tra l'Ascoli e la Salernitana, poi c'è stato Cellino che si è seduto sulla panchina del Brescia in sostituzione del tecnico catalano Clotet espulso dall'arbitro e c'è stato il secondo gol con il Monza di Mario Balotelli. Un gol pesantissimo che permette ai brianzoli di battere 1-0 il Chievo in una sfida d'altissima classifica e che lancia la squadra di Brocchi.

Quasi uno spareggio quello tra il Chievo e il Monza, due delle tre inseguitrici dell'Empoli capolista. Al Bentegodi entrambe le squadre sanno che in palio ci sono punti molto pesanti, e i tre punti se li è presi il Monza che si è riscattato dopo lo scivolone interno con il Pisa. Una partita dai due volte. Il Chievo trova il gol presto nel primo tempo, ma l'arbitro annulla su segnalazione del guardalinee, la prima metà dell'incontro è tutto di marca clivense, ma il pari persiste. Nella ripresa però cambia l'incontro e il Monza conquista il successo sull'asse formato da Donati e Balotelli, che come ai tempi della Primavera dell'Inter (ormai tanti anni fa) creano il gol vittoria. Assist del difensore e colpo di testa da bomber vero (qual è) di Super Mario che non lascia scampo a Semper, che poi sarà il migliore ed eviterà più volte il raddoppio.

Il Monza ottiene il successo e lo fa con Balotelli che è sempre l'uomo più atteso e ora porta la squadra di proprietà di Berlusconi a due punti dall'Empoli capolista. La classifica è corta, Venezia e Salernitana sono a una sola lunghezza dal Monza, che nel prossimo turno se la vedrà con il Cittadella, altra grande pretendente alla promozione in Serie A.