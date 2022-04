Balotelli segna un rigore e poi esulta in maniera strana, arriva la risposta su Instagram: “Grande” Mario Balotelli è tornato al gol con la maglia dell’Adana Demirspor, la sua esultanza è stata molto particolare: non lo aveva mai fatto prima.

A cura di Paolo Fiorenza

Lasciatosi alle spalle la delusione della mancata convocazione per i playoff mondiali che hanno visto l'Italia inopinatamente eliminata dalla Macedonia del Nord, Mario Balotelli si è rituffato nel campionato turco per cercare di trascinare l'Adana Demirspor ad una qualificazione alle coppe europee che sarebbe una grande impresa, visto che parliamo di una neopromossa. La squadra allenata da Vincenzo Montella è quinta in classifica nella Super Lig dopo la vittoria casalinga di domenica contro l'Altay Izmir, un 3-1 in cui è andato a segno anche Balotelli.

Il 31enne attaccante bresciano ha realizzato il terzo gol su calcio di rigore quasi allo scadere del match, portandosi a quota 13 reti stagionali in 29 presenze complessive, con 6 assist a contorno. Numeri che testimoniano la buona annata vissuta dall'ex giocatore di Inter e Milan, che qualcuno aveva dato per finito forse troppo presto dopo le parentesi negative con Brescia e Monza. Ed invece rieccolo in copertina, adorato dai tifosi dell'Adana e rimpianto da chi pensa che Mancini avrebbe dovuto chiamarlo per i playoff, alla luce dell'attuale sterilità offensiva della Nazionale azzurra, esposta impietosamente anche contro la Macedonia. Balotelli ha realizzato il rigore con grande sicurezza, rallentando la rincorsa poco prima di colpire il pallone e spiazzando completamente il portiere avversario.

La successiva esultanza è stata molto particolare e sul momento nessuno ne ha capito il motivo, poi ci ha pensato lo stesso Super Mario con una storia su Instagram a svelare che si trattava di una dedica a Sergio Aguero, col quale ha condiviso da protagonista una storica Premier League vinta in maglia Manchester City. L'attaccante argentino, ritiratosi qualche mese fa per l'aritmia cardiaca che lo ha costretto a risolvere il contratto col Barcellona, in un momento della sua carriera era solito portare in alto le due mani nel gesto di Spiderman dopo aver messo a segno un gol, gesto imitato ieri da Balotelli.

Balotelli e Aguero hanno giocato assieme per due anni e mezzo al City, tra il 2010 e il 2012, e tra loro è rimasto un ottimo rapporto personale. Il Kun infatti non ha esitato a replicare alla dedica di Super Mario, rispondendo su Instagram con un "grande". E chissà che Roberto Mancini non sia pentito di aver scaricato il suo vecchio pupillo dopo averlo convocato per lo stage di gennaio della Nazionale: né lui né l'attaccante andranno ai Mondiali.