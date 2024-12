video suggerito

Balotelli mostra i fuochi con cui festeggerà Capodanno e la foto diventa virale per un dettaglio Balotelli si fa fotografare con i fuochi d'artificio e ricorda al Manchester City l'incendio scoppiato nella sua abitazione nel 2011: "Siete pronti?".

A cura di Vito Lamorte

A poche ore dalla fine del 2024 e l'inizio del 2025 Mario Balotelli ha pubblicato una ironica stories su Instagram in vista di Capodanno. L'attaccante del Genoa si è fatto fotografare su scatole di fuochi d'artificio e ha scritto "Siete pronti?" taggando l' account del Manchester City. Perché SuperMario ha pubblicato questa cosa? È un evidente riferimento all'incendio avvenuto nella sua casa nel 2011, quando giocava per i Citizens, proprio a causa dei botti.

L'incidente suscitò grande clamore e contribuì ad aumentare la diffidenza nei confronti dell'attaccante italiano. Tredici anni dopo Balotelli, poche ore prima di Capodanno, ha voluto ricordare quell'episodio in maniera scherzosa al suo vecchio club.

Balotelli ricorda al Manchester City l'incendio dovuto ai fuochi d'artificio

Il riferimento, come già anticipato, è all'incendio scoppiato nella casa di Balotelli nell'ottobre 2011, quando giocava con il Manchester City: Mario aveva acceso dei fuochi d'artificio nel suo bagno con quattro amici, due giorni prima del derby contro il Manchester United, e un asciugamano ha preso fuoco provocando un vasto incendio. Una volta arrivati ​​sul posto i vigili del fuoco hanno impiegato più di mezz'ora per domare le fiamme.

Nel 2014 il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato le foto della casa di Mario Balotelli dopo l'incendio e presentava danni ingenti in diverse stanze, tra cui la cucina e una camera da letto, per quasi 500mila euro.

Balotelli resta al Genoa o va via? A Mario l'ultima parola

Balotelli, intanto, è tornato a far parlare di sé solo per questioni calcistiche e dopo essere rimasto senza club per alcuni mesi la scorsa estate si è accasato al Genoa a fine ottobre. Dopo solo due mesi e 56 minuti giocati, l'attaccante potrebbe già cambiare casacca per via dello scarso impiego e del poco feeling che c'è con l'allenatore Patrick Vieira: il 34enne bresciano ha una ricca offerta da parte dei messicani del Cruz Azul, ma la decisione va presa entro le ore 23:59 del 31 dicembre. Ovvero, oggi.

In realtà, appare abbastanza complicata questa pista nonostante le varie voci che si sono rincorse nei giorni scorsi ma Mario non è contento dello scarso minutaggio che gli stanno riservando e sarà lui a decidere cosa farà nel suo prossimo futuro.