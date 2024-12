video suggerito

Balotelli può lasciare subito il Genoa: ha sul tavolo un’allettante offerta da 2 milioni Dopo solo due mesi e appena 56 minuti giocati, Mario Balotelli potrebbe lasciare il Genoa: il 34enne attaccante bresciano ha sul tavolo una ricca offerta da parte dei messicani del Cruz Azul, la decisione va presa entro martedì prossimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mario Balotelli potrebbe lasciare il Genoa dopo appena due mesi, cambiando completamente i suoi orizzonti con l'approdo al Cruz Azul: il club messicano ha messo sul tavolo un'offerta molto appetibile – soprattutto considerando i 34 anni e mezzo del bresciano – pari a 2 milioni di euro. Si tratta di una cifra che potrebbe indurre Super Mario e il suo entourage a varcare l'oceano, visto che è molto superiore allo stipendio che dovrebbe percepire in rossoblù fino al prossimo giugno (circa 400mila euro).

Perché Balotelli potrebbe lasciare il Genoa: gioca solo spiccioli di partita

Peraltro non è solo l'aspetto economico quello che potrebbe far decidere a Balotelli di trasferirsi a Città del Messico, visto che al Genoa – sia con Gilardino, che lo aveva fortemente voluto, sia col suo successore Vieira dopo l'esonero del biellese – finora ha giocato pochissimo, appena 56 minuti complessivi diluiti in 6 apparizioni, senza lasciare alcuna traccia. Sostanzialmente l'ex nazionale azzurro viene messo in campo solo nei finali di partita, davvero troppo poco per chi ha conosciuto la luce abbagliante dei riflettori e si sente ancora in grado di fare la differenza (peraltro gli ultimi vivacissimi 7 minuti giocati nel match contro il Napoli depongono a favore di chi lo vorrebbe vedere di più in campo).

Mario Balotelli contro il Napoli: potrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia Genoa

L'offerta del Cruz Azul a Balotelli: la decisione è da prendere entro il 31 dicembre

Intendiamoci: Balotelli si sta comportando da professionista perfetto, con l'accettazione totale del suo ruolo e nessun comportamento fuori dalle righe, né il Genoa se ne vorrebbe privare, tenendoselo ben volentieri come vice dell'intoccabile Pinamonti al centro dell'attacco, ma è inevitabile che un'offerta come quella del Cruz Azul possa quanto meno far venire dei dubbi al calciatore. C'è una deadline ben precisa – spiega la Gazzetta dello Sport – per prendere una decisione: entro il 31 dicembre, martedì prossimo, ognuna delle due parti può liberamente scegliere di interrompere il rapporto in maniera unilaterale.

Una decisione che verrà presa senza che Balotelli scenda in campo nell'ultimo turno di Serie A del 2024, visto che non è stato convocato da Vieira, come annunciato dal tecnico alla vigilia: "Non sarà a Empoli perché ha avuto l'influenza tutta la settimana, oggi è rimasto a casa. Mi dispiace perché si stava allenando bene".